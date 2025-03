Demeter Szilárd: Csodát utoljára kétezer éve tett egy ember, és nem én vagyok a következő csodatevő

Alig több mint fél év után egyes döntéshozók számára is világossá vált, hogy nem működik a Csák János korábbi miniszter által tavaly július elsejével létrehozott Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNM KK) – írta a kormány kultúrpolitikáját ismerő forrásokra hivatkozva a HVG, amely belső feszültségekről írt a rendszerben, és azt is megelőlegezte, hogy küszöbön áll az MNM KK élére kinevezett Demeter Szilárd bukása. „Demeter Szilárd koncepciója az volt, hogy felfúj egy lufit, és azt várta, hogy majd a finanszírozás is megjön hozzá, csakhogy ez nem történt meg” – idézett a lap egy névtelen megszólalót.

Ennek kapcsán megkérdeztük Demeter Szilárdot is többek között arról, hogy tapasztalt-e efféle belső feszültségeket, sikeresnek tartja-e közgyűjteményi rendszer központosítását és elegendőnek érzi-e a finanszírozást.

„Legutóbb, amikor Hamvay Péter megírta a bukásomat, megkaptam a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ összerakásának a feladatát” – írta az MNM KK elnöke rövid Facebook-posztjában, amelyet nekünk is továbbított, de a levélben hosszabban is kifejtette válaszát érdeklődésünkre.

Minden átalakítás konfliktusokkal jár, ez természetes. Leginkább ellenérdekeltek azok a vezetők, akik eddig kézivezérléssel, radar alatt oldották meg okosba’ a dolgokat – és emiatt is képződhetett az elmúlt évtizedekben sok milliárd forintos elmaradt fejlesztés, rendbetétel, ami manapság akár már vis maior-helyzeteket is eredményezhet

– írja, hozzátéve, hogy ők ezt már hónapokkal ezelőtt jelezték a fenntartónak, alábontva, beárazva tételenként felsorolták, hogy hol szükséges beavatkozás.

És hogy ehhez rengeteg pénz kellene, mert csodát utoljára kétezer éve tett egy ember, és nem én vagyok a következő csodatevő.

A konkrét kérdésre válaszolva azt írja: „nem, nem érzem, nem is érezhetem sikeresnek a közgyűjteményi központ eddigi működését, mert hiába készítettük el a fejlesztési stratégiánkat, ha még a mínusz nullához is sok milliárd forint hiányzik és ez több évtizedes alulfinanszírozottság következménye”.

Egyik napról a másikra szerinte ezt nem lehet helyrehozni, de megjegyzi, hogy ettől még „napi 48 órában” dolgoznak, göngyölítik fel az ügyeket, a szekrényből kieső csontvázakat (egész temetőket) meg nem teszik vissza.

Az én pozícióm – de ezt már a kezdet kezdetén elmondtam – politikai pozíció, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy nem biztos, politikai döntések függvénye. Ennek tudatában vállaltam ezt a feladatot, mert a közgyűjteményeink meggyőződésem szerint stratégiai fontosságúak a nemzeti kulturális identitás szempontjából. Már 2018-ban az volt a mondás, hogy vagy sikerül, vagy hősi halott leszek, nekem mindkettő megfelel.

A HVG arról is írt, hogy a kulturális területért felelős Hankó Balázs sem lelkesedik Demeter „túlhatalma” miatt, így megkérdeztük azt is, milyen a munkakapcsolata a miniszterrel: