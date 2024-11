Idén is szuper animációs filmekkel várja a nézőket az Anilogue fesztivál

Huszonkettedik alkalommal tér vissza Budapestre az Anilogue, Budapest immár rangidős nemzetközi filmfesztiválja, amely idén november 27. és december 1. között várja a nézőket – derül ki a szervezők sajtóközleményéből.

A megnyitón az év egyik legnagyobb animációs szenzációját, az idei cannes-i fesztivál versenyprogramjában bemutatott lett–francia–belga filmet, az Áradást (Flow) láthatják Magyarországon első alkalommal a nézők.

Az Anilogue 2003 óta minden évben Budapestre hozza a világ animációs termésének legjavát, és ez idén sem lesz másként: a leginkább várt premierek közé tartozik az Oscar-díjas Adam Elliot vadonatúj filmje, az Egy csiga emlékiratai, amelyet az idei Annecy Filmfesztivál zsűrije az év legjobb animációs filmjének választott.

És ezúttal sem maradhatnak el a japán animációk: Naoko Yamada csodálatos szépségű és érzékenységű filmje, a Mások színei nemrég a sanghaji fesztivál fődíját nyerte el.

Az Urániában és a Francia Intézetben zajló Anilogue fesztiválon a fővárosi mozinézők nemcsak a nagyvilág új animációs filmsikereivel, hanem magukkal az alkotókkal is találkozhatnak. Itt lesz a César-díjas Jérémy Clapin francia rendező, akinek szinte teljes rövidfilmes életművét és magával ragadó rajzjátékfilmjét, a Keresem a testemet című alkotást most először lehet majd hazai mozivásznon látni. Az Egyesült Államokból a Pixar stúdió legendás filmvágója, Bill Kinder érkezik, aki a L’ecsó, a Wall-E, a Némó nyomában és sok más film készítésének tapasztalatait, szakmai fortélyait egy különleges mesterkurzus keretében osztja meg az érdeklődőkkel.

Húsz éve épp az Anilogue-on debütált Hayao Miyazaki Vándorló palotája – idén a jubileumi kiadás mozipremierje szerepel a fesztivál programjában, ahogy Az idő urai digitálisan felújított változatának vetítése is. Az Anilogue nemzeti fókuszában ezúttal a holland animáció új generációja mutatkozik be – filmek által és személyesen is. A nemzetközi zsűri – amelynek magyar tagja ezúttal a Különös történések a Szondi utcában alkotója, Roznár Levente – szombat este jelenti be az idei díjazottakat, ezt követően indul az Animált éj, az Anilogue hajnalig tartó mozis pizsamapartija.

Az Anilogue minden filmje animáció, de messze nem mesefilm – viszont azért a legkisebbek sem maradnak különleges, minőségi filmélmény nélkül. A fesztivál hétvégi gyerekvetítéseit a Pagony támogatásával szervezett társasjátékozás követi az Uránia Nemzeti Filmszínházban.