Meghalt Gena Rowlands, a Szerelmünk lapjai színésznője

Kilencvennégy éves korában meghalt Gena Rowlands, az amerikai színésznő olyan filmekben tűnt fel, mint a Szerelmünk lapjai vagy az Egy hatás alatt álló nő. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra, az azonban nemrég kiderült, hogy Alzheimer-kórral küzdött – írja a Deadline.

Rowlands a Broadway-en kezdte pályafutását, majd 1958-ban debütált a vásznon a The High Cost of Living című filmben. Még diákként ismerkedett meg John Cassavetes rendezővel, akivel egyrészt összeházasodtak, másrészt tíz közös filmet csináltak együtt: ezek közt van az Egy hatás alatt álló nő és a Gloria is, Rowlandset mindkettőért Oscar-díjara jelölték. Karrierje során a filmszakma legismertebb díját ugyan nem kapta meg, négy Emmy-díjat viszont igen, de Ezüst Medvével is díjazták 1977-ben a Premier című Cassavetes-filmért. 2015-ben tüntették ki tiszteletbeli Oscarral. Egyik legismertebb szerepében saját fia, Nick Cassavetes rendezte: ő alakította a főhős idősebb változatát, egy Alzheimer-kórban szenvedő nőt a 2004-es Szerelmünk lapjai című romantikus drámában.

Az édesanyám játszotta el az idős Allie-t, rengeteget beszélgettünk az Alzheimerről és arról, hogyan játssza el hitelesen. És most ő is Alzheimeres, ezzel küzdött az elmúlt öt évben. Teljesen demens. Őrület – átéltük, ő eljátszotta, most pedig velünk is megtörténik

– nyilatkozta korábban a rendező, aki idén júniusban hozta nyilvánosságra, hogy édesanyja beteg.

A színészettől 2015-ben vonult vissza a színészettől.