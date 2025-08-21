Stohl András Kőműves Kelemenként zárja a nyarat Veresegyházon

Tizenkét kőmíves összetanakodék, magos Déva várát hogy fölépíttenék

– hangzik a jól ismert ballada első sora, ezzel sejlenek fel az emberben az általános iskolás, kissé horrorisztikus irodalomélmények. Ha ugyanis a kötelezőkkel egyesek bajlódnak is, gyerekként egészen biztosan megmarad mindenkiben a várba befalazott asszony története annak minden hátborzongósságával együtt. A Kőműves Kelemen egy erdélyi népballada, amelyben tizenkét kőműves hasztalan próbálja felépíteni Déva várát, az reggelre mindig leomlik. Arra jutnak, hogy véráldozatot kíván a hely szelleme, így annak a feleségét vetik tűzre, és keverik a hamvait a habarcsba, aki leghamarabb arra jár. Kőműves Kelemenné lesz a tragédia hőse.

A 16. századból származó szívszorító történetet természetesen nem most dolgozták fel először, amely nem meglepő annak kortalansága és univerzális jellege miatt. Bár ma már érthető módon nem építenek várakat befalazott nőkből, a történet további rétegei a mai ember számára is tanulságosak. Alföldi Róbert rendezésében például megelevenedik az idősebb generáció, aki az életét a munkába fekteti, és elhiszi, hogy munkája gyümölcsével változtatni tud a világon, és a fiatalabb, aki merőben más felfogással, jóval nagyobb cinizmussal éli az életét. Szintén benne van az a sziszifuszi munka is, amely Déva várát jelenti: a sokszori újrakezdés, a csalódás, a kérdés, hogy mit vagyunk hajlandók feláldozni az álmunkért.

Ha Szörényi Levente és Bródy János nevét, valamint a rock szót egy mondatban halljuk, mindenkinek egyből az István, a király című klasszikus jut eszébe, pedig távolról sem ez volt az egyetlen magyar történet, amelyet a rockzene segítségével énekeltek meg. A Kőműves Kelement 1982-ben állították először színpadra Sarkadi Imre befejezetlen zenés drámáját alapul véve Ivánka Csaba közreműkődésével, Marton László rendezésében, amelyhez a Kormorán együttes zenélt.

Most, több mint negyven évvel később Kőműves Kelemen története Alföldi rendezésében, a Zikkurat Színpadi Ügynökség produkciójában elevenedik meg, amely 2025 júliusában mutatkozott be a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A rendező egyébként nem először viszi színpadra ezt: 2013-ban már megrendezte egyszer, sokakat meghökkentve azzal, hogy a sztorit az öltönyös menedzserek világába helyezte át. Most ismét csavart rajta egyet, ígérete szerint az új Kőműves Kelemen egészen más, mint 2013-ban. Ami a történet keretein túl viszont marad: Stohl András tér vissza Kőműves Kelemenként, Radnay Csilla Annaként, a főszereplői gárdához csatlakozik László Zsolt és Medveczky Balázs.

A Kőműves Kelemen a Mézesvölgyi Nyár záróakkordja, amelyet a Veres 1 Színház vezetői hívtak életre. A Veresegyház és környékének kulturális életét meghatározó intézmény azért álmodott meg egy nyári fesztivált, hogy az évadon túl se maradjanak kulturális programok nélkül az érdeklődők, hogy egy helyen találják a színházat, a koncerteket, az igényes szórakozást. Immár kilencedik éve megrendezett fesztiválon mindenki megtalálja a neki való szórakozást: színházi előadások rengeteg műfajban, zene, stand up és családi előadások egész sora várja az érdeklődőket.

Időpont: 2025. augusztus 30. 20 óra (esőnap: augusztus 31.)

Jegyek és további információk itt érhetők el.