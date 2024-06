„Eljátszotta a vásznon, és most ő is ettől szenved” – a 93 éves Gena Rowlands Alzheimer-kórral küzd 

Több mint hét évtizedet felölelő hollywoodi karrierje volt Gena Rowlandsnek, a 93 éves színészlegenda 2 Oscart és egy tiszteletbeli aranyszobrocskát is kapott pályafutása alatt, mégis a legtöbben a Szerelmünk lapjai című romantikus filmből ismerhetik – abban Allie-t, Rachel McAdams karakterének időskori énjét alakította, aki Alzheimer-kórral küzdött.

Rowlandsről most fia, Nick Cassavetes osztott meg egy szomorú hírt: a színésznőt szintén ezzel a betegséggel diagnosztizálták:

Rávettem anyámat, hogy játssza el az idősebb Allie-t, sok időt töltöttünk arról, hogy az Alzheimerről beszéljünk, hiszen szerettük volna, ha hiteles a vásznon. Az elmúlt öt évben ő is ezzel a kórral küzd. Már a demencia végstádiumában van. Tényleg őrület: eljátszotta, és most ő is ettől szenved