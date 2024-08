Meghalt Charles Cyphers, a Halloween-filmek visszatérő színésze

Vasárnap, rövid betegség után, 85 éves korában elhunyt Charles Cyphers, amerikai színész – jelentette be menedzsere, Chris Roe. Cyphers legismertebb szerepe a Halloween-filmsorozat Leigh Brackett seriffje volt.

Charles szeretetreméltó és érzékeny ember volt. Mindig neki voltak a legjobb történetei, és amikor mesélt, egy teljes előadást kaptál. Hosszú éveken át közeli barát és ügyfél volt, aki nagyon fog hiányozni

– mondta Roe a Varietyvel megosztott nyilatkozatában.

Cyphers 1939. július 28-án született a New York állambeli Niagara Fallsban. Az Amerikai Színművészeti Akadémián és a Cal State LA-n tanult, színházművészetből szerzett diplomát. John Carpenterrel először az 1976-os A 13-as rendőrőrs ostroma című akciófilmen dolgozott együtt, ahol Starker rendőrtisztet alakította. Ezután a rendező egyik legtöbbet szerepeltetett színésze lett. Carpenter első, 1978-as Halloween-horrorjában, a Halloween–A rémület éjszakájában Cyphers Brackett seriffet játszotta a főszereplő, Jamie Lee Curtis mellett, aki ezzel a filmmel indította be filmes karrierjét. Cyphers az eredeti Halloween után feltűnt még a rendező 1980-as A köd című horrorjában és 1981-es Menekülés New Yorkból című filmjében, hogy aztán ismét a seriff bőrébe bújjon az időközben franchise-osodó Halloween folytatásaiban (1981-ben a Halloween 2-ben és a 2021-ben Gyilkos Halloweenben).

Nancy Kyes, aki A 13-as rendőrőrs ostromában, a Halloweenben, és A ködben is dolozott együtt Cyphersszel, így emlékezett meg kollégájáról: