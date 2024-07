Meghalt Robert Towne, a Kínai negyed Oscar-díjas forgatókönyvírója

89 éves korában elhunyt Robert Towne Oscar-díjas író-rendező – írja a Guardian.

Towne az 1970-es években vált ismertté, amikor röpke tizennégy hónap leforgása alatt három kritikai és közönségsiker filmen is dolgozott: a Jack Nicholson főszereplésével készült Az utolsó szolgálaton (1973), Roman Polanski Kínai negyedén (1974), amiben szintén Nicholson volt a főszereplő, és amit sokan minden idők egyik legjobb forgatókönyvének tartanak, és a Sampon (1975) című vígjátékon. Mindhárom forgatókönyvet Oscar-díjra jelölték (később pedig az 1984-es Greystoke – Tarzan, a majmok ura című film forgatókönyvéért is kapott egy jelölést), a Kínai negyed pedig el is nyerte azt.

Polanskival szorosan együttműködtek a forgatókönyv készítése során, a koncepció azonban Towne-tól indult, aki visszautasította a Nagy Gatsby filmadaptációjának lehetőségét, hogy a Kínai negyeden dolgozhasson.

Korábban hosszú ideig televíziós műsorokban és alacsony költségvetésű filmeken dolgozott, az áttörést állítólag annak köszönhette, hogy a pszichiátere révén megismerkedett Warren Beattyvel, aki felkérte az épp munkálatok alatt lévő Bonnie és Clyde forgatókönyvének átdolgozására. Towne ezután évekig szellemíróként dolgozott, több film forgatókönyvén is névtelenül működött közre, például A Keresztapáén vagy az Ép testben épp, hogy élekén.

Később rendezőként is kipróbálta magát, legutóbbi filmjét, a Salma Hayek és Colin Farrell főszereplésével készült, 2006-os Kárhozott szeretőket írta és rendezte is.

Robert Towne Los Angeles-i otthonában, családja körében hunyt el hétfőn, halála okát nem közölték.