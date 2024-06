Narancssárgára festették a Stonehenge szikláit a klímaaktivisták

Narancssárga porral szórta be Stonehenge szikláit két környezetvédelmi aktivista szerdán. A dél-angliai ősi kultikus emlékhelynél a fosszilis üzemanyagok használata ellen küzdő Just Stop Oil nevű környezetvédő csoport tagjai hajtották végre a figyelemfelkeltőnek szánt akciót.

A szervezet által közzétett videófelvételen az látszik, hogy a két aktivista odarohan az emlékhely kőoszlopaihoz, és nagy nyomású poroltókból narancsszínű port szór a sziklákra. Az akciót több látogató igyekezett megakadályozni, majd a rendőrség őrizetbe vette a két embert. A felvételen az is látható, hogy a szervezet által Rajan és Niamh néven említett két aktivistát négy rendőr megbilincselve elvezeti, majd egy rendőrségi furgon elszállítja őket.

A videóhoz mellékelt közlemény szerint a Just Stop Oil a csütörtöki nyári napforduló elé időzítette az akciót. Az évnek ezen az éjszakáján rendszerint több ezren gyűlnek össze Stonehenge szikláinál a Londontól 120 kilométerre délnyugatra, Salisbury városának közelében fekvő fennsíkon, várva a csillagászati nyár első napfelkeltéjét. Sokan azok közül, akik évről évre összegyűlnek a legalább ötezer évesnek gondolt, 20-25 tonnás kőtömbökből épített kultikus emlékműnél június 21-ének hajnalán, ezt abban a meggyőződésben teszik, hogy a koncentrikus sziklaköröket egy ősi napimádó szekta építette a nyári napforduló tiszteletére. A Just Stop Oil szerdai közleménye szerint az aktivisták által használt por kukoricalisztből készült, „amelyet majd lemos az eső”. Az elmúlt időszakban a szervezet több más nagy értékű képzőművészeti alkotást és történelmi emléket választott hasonló akciók célpontjának.

