Elnézést kért a K-popsztár, amiért nem ismerte a horogkereszt jelentését

Chaeyoung, a Twice – az egyik legsikeresebb K-pop együttes – tagja bocsánatot kért, miután egy horogkeresztet ábrázoló pólót viselt. A 23 éves énekesnő pólóján a Sex Pistols basszusgitárosának, Sid Viciousnak a képe volt látható, horogkeresztes logóval. A 8,6 millió Instagram-követőjének posztolt egy fotót magáról, amelyen ezt viseli, de hamarosan törölte, és helyette bocsánatkérést írt.

Nem ismertem fel helyesen a döntött horogkereszt jelentését a pólón, amit viseltem. Mélységesen elnézést kérek, amiért nem néztem utána rendesen, problémát okozva ezzel. A jövőben abszolút odafigyelek, hogy hasonló helyzet ne fordulhasson elő még egyszer

– írta Chaeyoung (a fenti képen balról a negyedik).

Ez volt az énekesnő második ruházkodással kapcsolatos vitája a héten, miután egy olyan crop topban lépett fel, amelyen egy Q alakú amerikai zászló és a QAnon összeesküvés-elméleti hálózat által használt „where we go one, we go all” (ahova egyikünk megy, oda mindannyian megyünk) szlogen díszelgett, emlékeztet a Guardian.