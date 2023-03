Miután az énekes is kiakadt, a Ticketmaster visszatéríti a The Cure-jegyárak egy részét

Robert Smith közbenjárt a méltánytalanul magas árak miatt.

Ahogy mi is megírtuk, még a The Cure frontembere is kiborult amiatt, hogy mennyi pluszköltséget pakolnak a jegyárakra a közvetítő irodák. A zenekar idei amerikai turnéjára a napokban kezdődött meg a jegyértékesítés, a rajongók pedig sorra töltötték fel felháborodva a screenshotokat a jegyrendelős felületről. Csak néhány példa a sok közül: az egyikük posztja szerint két jegyet vásárolt összesen negyven dollárért, a végösszeg azonban a különféle plusszköltségek miatt 75,25 dollár lett, azaz kis híján a duplájára emelkedett az ára.

Ugyanolyan hányinger kerülget a Ticketmaster jegyárai miatt, ahogy titeket. Csak hogy teljesen világos legyek: az előadónak nincsen módja korlátozni őket. Rákérdeztem náluk, mivel indokolják mindezt, amint koherens választ kapok rá, tudatom veletek

– írta a rajongóknak Robert Smith, aki, ígérete szerint, most újabb hírrel jelentkezett Twitter-oldalán. Eszerint a botrányba keveredett Ticketmaster beleegyezett, hogy a jószándék jeleként a legolcsóbb, húsz dolláros jegyet vásárlóknak visszatérít tíz dollárt, mindenki másnak pedig automatikusan öt dollárt. A cég egyelőre nem erősítette meg a BBC-nek a Smith által közzétett információkat, de ez várhatóan csak idő kérdése.