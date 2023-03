Még a Cure énekese is kiborult azon, milyen drágák a koncertjegyek

Újabb énekes adott hangot elégedetlenségének a jegyértékesítő cégek árképzésével kapcsolatban: ezúttal a Cure frontembere, Robert Smith kritizálta a túlságosan magas jegyárakat – írja a BBC.

A zenekar idei amerikai turnéjára a napokban kezdődött meg a jegyértékesítés, a rajongók pedig sorra töltötték fel felháborodva a screenshotokat a jegyrendelős felületről. Csak néhány példa a sok közül: az egyikük posztja szerint két jegyet vásárolt összesen negyven dollárért, a végösszeg azonban a különféle plusszköltségek miatt 75,25 dollár lett, azaz kis híján a duplájára emelkedett az ára. Egy másikuk arról posztolt, hogy míg ő is négy darab jegyet vett összesen 80 dollárért, a végösszeg 172 dollár lett. Az egyik screenshoton látható, hogy az átlagos jegyárhoz a kezelési költség mellett hozzácsaptak még a helyszínhez köthető kezelési költséget és a rendelés feldolgozásának díját is.

the cure deliberately kept ticket prices low and @Ticketmaster was like “lol bet” and charges more in fees than the band is for the actual show pic.twitter.com/Ig0U5Ywcpw

Mindez annak fényében is felhördülést váltott ki, hogy a Cure március elején arról adott ki közleményt, igyekeznek úgy kialakítani a jegyárakat, hogy minél több amerikai rajongójuk megengedhesse magának a koncertjegyet. Smith akkor keményen bírálta a dinamikus árazással operáló értékesítő cégeket, ám hozzátette, hogy lehetetlen kilépni ebből a körből. „Egy kapzsi átverés ez, azonban minden előadónak megvan a lehetősége arra, hogy ne vegyen benne részt. Akkor szűnne meg, ha mindenki kilépne belőle” – nyilatkozta akkor.

A jegyértékesítést követő felhördülésre ugyancsak Twittere, reagált, ahol azt írta:

Később kissé árnyalva a témát hozzátette: pontosan tudja, hogy messze sem a tökéletes rendszer ez, ám a rajongók érdekeit nézve még mindig ez a legjobb, mert legalább megfizethető áron kínálja a jegyeket.

WE KNOW IT IS A FAR FROM PERFECT SYSTEM – BUT THE REALITY IS THAT IF THERE AREN’T ENOUGH TICKETS ONSALE, A NUMBER OF FANS ARE GOING TO MISS OUT WHATEVER SYSTEM WE USE; AT LEAST THIS ONE TRIES TO GET TICKETS INTO THE HANDS OF FANS AT A FAIR PRICE…

