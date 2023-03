„Nem fogadjuk el, hogy az ország vezetése lemondjon a kortárs kultúráról!” A Független Előadó-művészeti Szövetség közös cselekvésre hív

Azonnali tárgyalásokat és érdemi egyeztetéseket sürget a FESZ, azaz a Független Előadó-művészeti Szövetség, amely nyílt levélben tette közzé felhívását. Ahogy arról a héten megjelent cikkünkben is beszámoltunk, a régóta apadó állami források és az átláthatóság hiánya teljes létbizonytalansághoz vezetett a független színházaknál, amelyekre a korábbiaknál is keményebb év vár. Ezúttal a több mint 120 színházi- és tánctársulatot, befogadóhelyet, produkciós házat és személyt képviselő FESZ azonnal lépéseket szorgalmaz.

A levélben kifejtik, hogy soha nem látott megszorításokkal kell szembenézniük a magyar kulturális élet szereplőinek:

A FESZ szerint az intézkedés elsősorban a legsérülékenyebb, kortárs művészeti színtereket dúlja fel:

Pályázati keretösszegek csökkennek, alapvető pályázatok kiírása marad el, és csúszik a tavaly megítélt támogatások kifizetése is. Intézmények zárhatnak be, társulatok szűnhetnek meg (két független társulat már be is jelentette a megszűnését!), könyvtárak, kultúrházak, kiállítóterek maradhatnak üresen, fesztiválokat törölhetnek el országosan.