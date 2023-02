Tippelj és vidd el: 1956 óta létező vetélkedőt hoz Magyarországra az RTL

Az RTL a kereskedelmi televíziózás legrégebben műsoron lévő game show-jába keresi leendő játékosait: a Tippelj és vidd el! eredeti változata, a The Price is Right gyökerei 1956-ig nyúlnak vissza, a formátum jelenlegi verziója 1972-ben debütált az Egyesült Államokban. Az elmúlt években a vetélkedő Ausztráliától az Egyesült Királyságon át Vietnámig több tucat országban futott, vagy fut jelenleg is, de Magyarországra még csak most érkezik meg először.

A Tippelj és vidd el! játékosai a műsor stúdiójában helyet foglaló nézők közül kerülnek ki. A szerencsés kiválasztottaknak különféle termékek, árucikkek értékét kell a lehető legpontosabban megtippelniük az értékes tárgynyereményekért. Az RTL vetélkedője már várja a tippelni – és nyerni – vágyókat, jelentkezni a műsor weboldalán lehet.