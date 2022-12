Átokföldje, ugarország, senkiföldje, a kopár vidék: újrafordítottuk a világirodalom egyik legnagyobb versét

Ha valaki látni akarta, hollywoodi világsztárok hogyan birkóznak meg a világirodalom egyik legfélelmetesebb versével, idén T. S. Eliot-túrára kellett indulnia. Nyáron Benedict Cumberbatch szavalta el a teljes Waste Landet a dél-angliai Charleston városában, a Bloomsbury Kör nevű, hajdani irodalmi csoportosulás székhelyén. December elején aztán Ralph Fiennes is próbát tett a verssel a manhattani 92nd Street Y színpadán.

Az ünneplés oka: Thomas Stearns Eliot magisztrális költeménye száz évvel ezelőtt, 1922 októberében jelent meg a Criterion folyóirat első számában (a lapot amúgy Eliot alapította). Jelkép erejű, hogy ugyanebben az évben jelent meg James Joyce Ulyssese is: mindkét mű olvasható az európai irodalmi hagyomány összegzéseként egy olyan történelmi pillanatban, amikor civilizációnk e fundamentumai vészesen süllyedni látszottak a dübörgő modernitásban.

Ami a regényirodalomnak az Ulysses, a lírának a Waste Land – ez a párhuzam éppen annyira csábító, mint amennyire pontatlan is, tekintve, hogy milyen végletesen egyéni és megismételhetetlen klasszikus mindkettő.

„Ön szerint a modern embernek szüksége van a költészetre?” – tették fel a körkérdést néhány angol költőnek 1922 júliusában. Eliot rövid válasza: „Nincs.” Ugyanebben a kérdőívben arra a kérdésre, mi a költészet sajátossága napjainkban más irodalmi formákhoz képest, azt a választ adta: „kevesebb helyet foglal”. A jó humorú költő válaszait a New Yorker ősszel megjelent, évfordulós Waste Land-cikke idézi, melyből azt is megtudhatjuk, 2022-ben legalább három, nagy lélegzetű Eliot-könyv jelent meg angolul: egy életrajz második kötete; a költő „rejtőzködő múzsájáról”, Emily Hale-ről szóló monográfia; valamint egy teljes könyv a Waste Land keletkezéséről és utóéletéről.

Könyvírásra mi nem vállalkoztunk, inkább összegyűjtöttük, hogyan fordították le a verset, pontosabban annak első tizennyolc sorát (első szakaszát) magyar költők az eredeti megjelenés óta eltelt évszázadban. Cikkünk nemcsak az ismert fordítások felelevenítésének örömét ígéri, hanem az újrafordítás kalandját is, a kedvünkért ugyanis három fiatal költő, Krusovszky Dénes, Mohácsi Balázs és Tóth Réka Ágnes fordította újra a vers elejét. Továbbá irodalomtörténeti kuriózummal is szolgálunk: a Waste Land első, már 1922-ben elkészült magyar fordítása ugyanis soha nem jelent meg nyomtatásban, a Kassák Múzeum viszont rendelkezésünkre bocsátotta Gáspár Endre változatának nyitó versszakát. Vagyis költők, művészettörténészek és könyvtárosok is segítettek minket, hogy a Waste Land-centenárium nálunk is ünnepi esemény legyen.

Angol nyelvről fordító költők számára a Waste Land fordításánál aligha van nemesebb és nagyobb kihívás. Hogy mennyire így van ez, arról Dávidházi Péter kétrészes tanulmányt közölt a Holmiban 2013 nyarán (első rész, második rész). Az irodalomtörténész kifejezetten az Ezékiel próféta könyvére tett utalásokat és a magyar fordítások megoldásait, illetve félreértéseit elemezte, vagyis a „cseppben a tenger” elve alapján mutatott rá, hogy Eliot versének minden sora robbanóakna és kincsesbánya egyszerre.

A költemény teljes egészében itt olvasható eredetiben. Kiemeljük az első szakaszt, és ezúttal idézzük a mottót, illetve az Ezra Poundnak szóló ajánlást is. A fordítások esetében ettől eltekintünk, két okból. Az egyik, hogy a mottó latin és ógörög, a dedikáció olasz nyelvű szöveget tartalmaz, amit a magyar változatok egy részében sem fordítottak le.

A másik ok, hogy ez a néhány mondat idézet. A latin és ógörög szakasz Petronius Satyriconjából származik, és így hangzik Horváth István Károly fordításában:

Az ógörög szöveg (idézet az idézetben) jelentése: „Sibylla, mit akarsz?” „Meg akarok halni.”

A Waste Land bonyolult intertextuális játékai tehát már a vers előtt elkezdődnek. A költő barátjának és voltaképpeni vetélytársának, Ezra Poundnak szóló olasz nyelvű ajánlás ráadásul egyszerre Dante-utalás és Pound-idézet. A Purgatóriumból származik, ahol az elbeszélő Arnaldo Daniello (Arnaut Daniel) okcitán trubadúrköltőről állítja, hogy az „jobb mestere volt az anyanyelvnek” (Cs. Papp József prózai fordításában). Pound ezt a kifejezést kölcsönözte A romantika szelleme című, 1910-ben megjelent kötete egyik fejezetcímének, amelyben irodalomtörténeti előadásait gyűjtötte össze. Ott a „jobbik mesterember” (better craftsman) angol fordítás szerepelt, Weöres Sándor fordításában a „legkülönb mesterember” olvasható.

A mottóval és ajánlással kapcsolatos rövid kitérő talán jelzi, miért óvakodunk ebben a cikkben bármilyen elemző vagy értelmező megjegyzést tenni a vers 434 soráról.

Jöjjenek tehát a szövegek, méghozzá az első 18 sor eredetiben, majd azok magyar fordításai.

‘Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa: άποθανεîν θέλω.’

For Ezra Pound

il miglior fabbro.

I. The Burial of the Dead

April is the cruellest month, breeding

Lilacs out of the dead land, mixing

Memory and desire, stirring

Dull roots with spring rain.

Winter kept us warm, covering

Earth in forgetful snow, feeding

A little life with dried tubers.

Summer surprised us, coming over the Starnbergersee

With a shower of rain; we stopped in the colonnade,

And went on in sunlight, into the Hofgarten,

And drank coffee, and talked for an hour.

Bin gar keine Russin, stamm’ aus Litauen, echt deutsch.

And when we were children, staying at the archduke’s,

My cousin’s, he took me out on a sled,

And I was frightened. He said, Marie,

Marie, hold on tight. And down we went.

In the mountains, there you feel free.

I read, much of the night, and go south in the winter.