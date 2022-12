A Time szerint a Blackpink az év előadója

A Time magazin a Blackpink K-pop lánybandát választotta az év előadójának (Entertainer of the Year), ezzel ők a második K-pop zenekar, amely megkapta ezt az elismerést: 2020-ban a BTS nyerte el ezt a címet.

A négytagú Blackpink 2016-ban tört be a köztudatba, 2020-as The Album című LP-jük kevesebb mint egy hónap alatt több mint egymillió példányban kelt el. A Time elismeréséhez nagyinterjú is jár, ebben a zenekar Jennie nevű tagja arról beszélt, hogy nagyon sokat dolgoznak azért, hogy szupernőknek tűnjenek, miközben nagyon normális, átlagos lányok. Elmondta azt is, hogy mindannyian a szívükből énekelnek és táncolnak.

Ha csak üzletet látnánk ebben, nem lennénk képesek csinálni

– fogalmazott.

A Blackpink sikerének egyik oka a tagok nemzetközi háttere: a zenekar Rosé nevű tagja Új-Zélandon született és Ausztráliában nevelkedett, Lisa nevű tagjuk Thaiföldről származik, Jennie Dél-Koreában született ugyan, de Új-Zélandon nevelkedett, Jisoo az egyedüli tag, aki Dél-Koreában született és ott is nőtt fel.

A Blackpink jelenleg európai turnéját tölti.