Kiss Ádám: Én harminc éve azt nézem, hogy milyen nehéz a tanároknak

A humorista a Péntek Esti Partizánban mesélt gyermekkoráról, karriere kezdetéről és a politikai korrektségről.

A Péntek Esti Partizán vendége ezúttal Kiss Ádám humorista volt. A hosszú ideje tervezett beszélgetés előtt Gulyás Márton műsorvezető Szerencsre kísérte el vendégét, Kiss ugyanis itt töltötte gyermekkorát, ahogy ő fogalmaz, Willy Wonka városában, non-stop csokiszagban.

A beszélgetést megelőző szokásos kitérőn a komikus gimnáziumába is ellátogattak, ahol kis időre testvére és anyukája is csatlakoztak a forgatáshoz. Az iskola azért fontos helyszín számára, mert szülei is itt tanítottak, rengeteg emléke fűződik itt 17 éves korában elvesztett édesapjához.

Olyan tökéletes körülmények között nőttem fel, mind a környezet, mind a családom miatt, hogy egy ilyen kis burokban voltam. Akkor fogtam fel, mennyit vesztettem, mikor vége lett.

Itt, az iskola aulájában volt az első fellépése is a szalagavatóján, s bár ekkor még élt édesapja, ezt már nem láthatta. „Egy fellépésemet sem látta soha életemben. Ez egy kicsit fáj, de itt él bennem, ezzel nyugtatom magam.” – mondta el.

A stúdióban már arról mesélt, mennyire megviselte, amikor elvesztette édesapját.

17 évesen eltemettem apámat, anyámat összekapartam, elköltöztünk. Meg akartam halni. Akkor kellett volna jelentkeznem egyetemre, de nem érdekelt. Annyi darabra estem szét akkor, és a humor, Fábry, a stand-up, a környezet, a miliő volt az, ami újra összerakott. A színpadon újra gyerek lehettem. Olyan hamar véget ért a fiatalkorom, ezért vagyok máig ilyen bohókás, ezek még a gyerekkorom darabjai.

Lépett már fel Orbán Viktor előtt is, amikor a felcsúti foci akadémia diákjai megszavazhatták, hogy karácsonykor kik lépjenek fel náluk. Ruzsa Magdira és Kiss Ádámra esett a választásuk, és ha ez önmagában nem lenne még elég bizarr, az első sorban Mészáros Lőrinc és Orbán várták. A műsor végén aztán oda is hívta magához a miniszterelnök, Kiss pedig készségesen válaszolt „Mi újság?”-jellegű kérdésére: azt mondta, az épp megszüntetett kulturális taót siratja. „Hát aki jó, az a tao nélkül is jó” – mondta neki Orbán.

És mi a helyzet a labdarúgással, elnök úr? Már csak két sport kap taót: a foci meg a labdarúgás.

– felelte Kiss.

A közoktatás és a tanártüntetések is felmerültek az interjúban, hiszen Kiss szülei révén egész életében figyelemmel kísérte a pedagógusok helyzetét. „Én harminc éve ezt nézem, hogy milyen nehéz a tanároknak. Nekem ez nem újdonság.” – mondta. Szülei a 90-es évek óta Németországban töltötték a nyári szüneteket, munkával. Édesapja sziklakerteket épített, édesanyja bolti eladó volt, így tudták fenntartani magukat a fennmaradó 9 hónapban.

Hivatásból csinálták, kis pénzért, szívvel-lélekkel. Ez a mai napig így van. Anyám most ment nyugdíjba, én szerintem tíz éve utalok neki minden hónapban még egy tanár gázsit, hogy megéljen. Most már két gyerekem van, tehát mint szülő is aggódom, méltatlannak tartom ezt.

Gulyás természetesen rákérdezett az előadóművész felelősségére is: mivel szabad és mivel nem szabad viccelni? Kiss erre egyértelmű választ adott:

Manapság egyre jobban élvezem, hogy olyat mondok, amit nem szabad. Például pedofil papokkal, vagy Jézussal viccelni. Ilyenkor odakapnak, hogy ilyet nem szabad, de hát miért ne lenne szabad?! Volt olyan néni, aki keresztet vetett ennél a résznél. Ne mi, humoristák vigyük már el a balhét. Hát hova vezet ez a nagy píszíség?!

A teljes interjút itt lehet megnézni: