Chris Rock lesz az első humorista, aki élő adásban léphet fel a Netflixen

2023 elejére ígérik a különkiadást.

Chris Rock lesz az első komikus, aki élő műsorban lép fel a Netflixen – jelentette be a vállalat. Részletek még nem derültek ki a különkiadással kapcsolatban, de várhatóan világszerte 2023 elején kerül majd „adásba”. Rock korábban is dolgozott már a streaming szolgáltatóval, 2018-ban mutatta be Tamborine című stand-up comedy műsorát, de Dave Chappellel közösen fellépett a 2022-es Netflix Is a Joke nevet viselő, humoristákat felvonultató fesztiválon is – írja a Variety.

Chris Rock generációnk egyik legikonikusabb és legfontosabb komikusa

– nyilatkozta Robbie Praw, a Netflix stand-upokért és vígjáték-formátumokért felelős alelnöke.

Izgatottak vagyunk, hogy az egész világ élőben élheti majd át Chris Rock műsorát, és részese lehet a Netflix történelmének. Felejthetetlen pillanat lesz, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Chris lesz az első.

Rock jelenleg Ego Death című stand-up estje világkörüli turnéján van, de sok sztár mellett ő is feltűnik az Amszterdam című filmben is.

Ez lesz a Netflix első nagy tesztje az élő közvetítés terén; ha jól sikerül a dolog, akkor jöhetnek még hasonló tartalmak. Korábban már felmerült például, hogy bizonyos műsorokban a rajongók szavazhatnának élőben kedvenceikre.