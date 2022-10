Persze, biztosan jó ötlet lesz egy mesterséges intelligenciával bíró, ijesztő robotgyerekre bízni az unokahugit

Gemma élete alaposan átalakul, amikor testvére elvesztése után unokahúga az ő gondozásába kerül. A nő nem igazán ért a gyerekekhez, de van valami, amivel mégis sikerült örömet szerezni az elárvult kislánynak: megmutatja neki, amin játékgyártóként dolgozik, ami nem más, mint a M3GAN névre hallgató, mesterséges intelligenciával felszerelt robot-baba-gyerek, akit kis barátja testi-lelki védelmére alkottak. Igen ám, de M3GAN egy ponton túlzásba kezdi vinni a védelmet, veszélybe sodorva mások testi épségét, akár életét is. A M3GAN a thriller-horrorzsáner egyik legfontosabb stúdiója, a Blumhouse filmje, amiből nagyjából sejthető, mire számíthat a néző, de a most érkezett szinkronos trailer is elég nyomasztó. A filmet január 12-én mutatják be a mozikban.