Alec Baldwin videóban üzent a kómában fekvő Anne Heche-nek

Videóban üzent Alec Baldwin az autóbalesete óta kómában fekvő Anne Heche-nek. A színész régi barátjának nevezte kolléganőjét, közös élményeikről mesélt, felidézte, hogy az 1996-ban bemutatott thrillerben, Az esküdtben játszottak együtt először, de később több színdarabban is együtt dolgoztak.

Nem sok olyan bátor nővel dolgoztam együtt, mint amilyen Anne

– mondta a színésznőről.

Baldwin – aki nemsokára Budapestre érkezik – emellett méltatta tehetségét, és különlegesnek nevezte a jelenleg is kritikus állapotban fekvő színésznőt. Egyúttal arra kérte követőit, hogy szorítsanak a színésznő gyógyulásáért.

Ahogyan az az interneten lenni szokott Baldwint szinte azonnal be is támadták: néhány kommentelő azt kifogásolta, hogy szép dolog kiállni a színésznő mellett, de szót ejthetett volna arról is, milyen felelőtlenül okozott balesetet Heche, megölhetett volna valakit, ráadásul komoly károkat okozott a házban, amelynek nekiment.

Heche még múlt héten szenvedett balesetet: először egy garázsnak ment neki, majd amikor el akart hajtani a helyszínről, egy háznak is nekiment, ami kigyulladt. Az 53 éves színésznőt kritikus állapotban szállították kórházba, a róla közreadott legutolsó információk szerint Heche agyhalott, és addig fogják csak életben tartani a gépek segítségével, amíg kívánságának megfelelően szerveit oda nem adományozzák a donorra váró betegeknek.