Meghalt az Ómen és a Titanic színésze, David Warner

Nyolcvanévesen meghalt David Warner brit színész, aki olyan filmekben játszott, mint az Ómen, a Tron, avagy a számítógép lázadása vagy a Titanic. Warnernél másfél éve diagnosztizáltak rákot, egy londoni intézményben halt bele a betegség szövődményeibe – írja a BBC.

A manchesteri születésű Warner a londoni Royal Academy of Dramatic Art elvégzése után elsősorban színházi színészként tevékenykedett, huszonnégy évesen már a Hamlet címszerepét játszotta a Royal Shakespeare Company tagjaként. Ezzel egyidejűleg érdeklődni kezdett a filmek és a tévésorozatok iránt, és hamarosan meg is kapta első szerepét Tony Richardson Tom Jones című filmjében, amelyben gonosz karaktert alakított – ez egyébként egész karrierjében elkísérte, hiszen nagyon gyakran játszott antagonistákat.

Legismertebb filmjei közé tartozik az 1976-os Ómen, amelyben egy fotóst, Keith Jenningset alakít, aki meglehetősen rossz sorsra jut a filmben. Több Star Trek-filmben és az Avatarban is szerepelt, ő volt Ed Dillinger az 1982-es Tronban, és Spicer Lovejoy, a Billy Zane által alakított antagonista jobb keze a Titanicban. Warner emellett sorozatokban is játszott, feltűnt többek közt a Ki vagy, doki?-ban és a Twin Peaksben is. 1981-ben Emmy-díjjal jutalmazták a Masada című tévésorozatban nyújtott alakításáért. Moziban legutoljára négy éve, a Mary Poppins visszatérben láthatta a közönség.