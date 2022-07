Ellopták, majd visszaadták az óráját a nápolyi tolvajok, mert rájöttek, hamisítvány

Különös történetről számolt be a BBC: két svájci turista vasárnap éjfél előtt beült italozgatni Nápoly belvárosában a Monidee Caféban, amikor egy férfi odalépett hozzájuk, elővett egy fegyvert, amit egyikük fejéhez fogott, majd elvette az óráját és elsétált. Hét perccel később egy másik fiatal férfi odalépett hozzájuk, bocsánatkérően felemelte a kezét és visszaadta az óráját a tulajdonosának. Hogy honnan vannak ilyen pontos időpontadatok? Az egészet biztonsági kamera rögzítette.

És hogy miért vitték vissza az ékszert? Mert kiderült, hogy hamisítvány, nem pedig egy eredeti, több tíz vagy akár százmillió forintot érő Richard Mille, ahogy azt a tolvajok gondolták.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:”Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell’ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022