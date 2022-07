Még soha egyetlen film sem vitt annyi amerikait a moziba az ünnepi hétvégén, mint most a Minyonok

A Minyonok: Gru színrelép című film 108 millió dollárt gyűjtött be a hétvégén az amerikai mozikban, és mire július 4-e eljön, az animációs családi film várhatóan 127,9 millió dolláros bevételt fog elérni.

A becslések alapján a film megdönti a függetlenség napján legnagyobb bevétellel nyitó film rekordját, megelőzve a 2011-es kasszasiker, a Transformers 3. 115,9 millió dollárját.

A Universal és az Illumination népszerű Despicable Me franchise-a ötödik részének jegyeladásai megnyugtató jelei annak, hogy a családi közönség nem felejtette el teljesen a mozikat, írja a Variety. A filmet a héten mutatták be a magyar mozikban is.