Az év eddigi legviharosabb napja lesz a hétfő – így érkeznek a zivatarok

Hétfőn erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, emellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, írja a kiderül.hu.

Az előrejelzés szerint egyre nagyobb valószínűséggel, egyre többfelé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak.

A HungaroMet az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt.

Az Időkép videón is megmutatta, várhatóan hogyan érkeznek a zivatarok:

Hétfőn emellett nagy területen megerősödik a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között várható.