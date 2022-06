Meghalt a nagy szemeket festő Margaret Keane

94 éves korában, szívelégtelenség következtében elhunyt Margaret Keane festőművész. Portréi Amerika-szerte ismertté váltak az ötvenes években, mert hatalmas szemeket festett az emberi arcokra. Ennek hátterében az állt, hogy a művész hallási rendellenességgel született, és egész életében a tekintetekre koncentrált – írja a New York Times nekrológja.

Peggy Doris Hawkins néven született, az 1950-es években ment férjhez egy másik festőhöz, Walter Keane-hez. Keane adta el az ő festményeit is, de Margaret nem tudta, hogy a férfi saját nevén értékesíti a képeket. Így az Egyesült Államokban, majd azon túl is kelendő portrékról mindenki azt hitte, Walter művei. 1965-ben elváltak, Margaret ezután bírósághoz fordult, hogy bebizonyítsa, ő festette a „nagy szemeket”. A tárgyaláson egyszerre kellett megfesteniük egy ilyen képet, amire Walter nem vállalkozott. Ezután bizonyosodott be Margaret Keane szerzőisége.

Történetéről Tim Burton forgatott életrajzi filmet 2014-ben, Nagy szemek címen, amelyben Amy Adams játszotta Margaret Keane-t.