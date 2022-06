Folytatódhat a Joaquin Phoenix-féle Joker

Ugyan az első filmet emlékezetessé tevő Joaquin Phoenix szerződésének tárgyalása egyelőre még folyamatban van, de az, hogy a Joker folytatása elkészülhet, gyakorlatilag hivatalosnak tekinthető, miután Todd Phillips rendező, aki az első filmet is jegyzi, kiposztolta Instagramra egy forgatókönyv borítólapját. A könyvet Phillips Scott Silverrel írta, és a hírek szerint Phoenix már olvasta is, és most épp egy izmos gázsi kialkudása zajlik a főszereplő részéről.

A könyv a Joker: Folie à deux címet viseli, melyben a francia orvosi szakkifejezés olyan pszichés kitörésre utal, amelyben kettő vagy több embert egyszerre érintett.

A 2019-es Joker a filmtörténet eddigi legmagasabb bevételt hozó R-korhatárbesorolású (azaz tizenhét éven aluliaknak csak felnőtt kíséretében nézhető) mozija, 1,07 milliárd dollárt hozott világszerte, tizenegy Oscarra jelölték, a főszereplő Phoenix és a zeneszerző Hildur Guðnadóttir meg is kapta érte a díjat.