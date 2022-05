Mucsi Zoltán morgós apósként nyomasztja a fiatalokat az új magyar vígjátékban

Megérkezett az első előzetes az Együtt kezdtük című magyar vígjátékhoz, amelyben egy Balaton-parti esküvő csap majd át egy abszurd és eszeveszett partiba.

A FOMO – Megosztod, és uralkodsz forgatókönyvét is jegyző Kerékgyártó Yvonne második játékfilmes rendezése a forgalmazó leírása szerint egy „humorral, jó zenékkel, borokkal és balatoni életérzéssel kísért felnövéstörténet, ami úgy enged be a mai késő húszasok világába, ahogy magyar film eddig még nem”. A filmben egy csapat fiatal – az egykori 12.c – az érettségi bankettet követően szétszéled a világban, majd tíz évvel később egy esküvő hozza őket össze ismét a Balaton-partján. Ráadásul nem más az örömapa, mint a Mucsi Zoltán által alakított tornatanár, aki a maga módján morgolódik egy kicsit a frigy láttán, vejéről például annyi a véleménye, hogy „még tíz év, és ott fog kéregetni a Blahán.” Az alkoholba itatott nagy találkozás magával hozza a nagy nosztalgiát és azzal együtt a nagy botrányokat és az abszurd helyzeteket is.

A főszereplő fiatalokat a Színház-és Filmművészeti Egyetem, illetve a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának végzett és végzős hallgatói játsszák, de mellettük olyan ismert színészeket is láthatunk, mint Szacsvay László, Péterfy Bori, Pálmai Anna, Kerekes Éva és Jordán Tamás.

Az Együtt kezdtük augusztus 4-től látható a hazai mozikban.