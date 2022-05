Hétszer kellett megműteni Bródy Jánost bőrrákja miatt, most ismét színpadra állt

Nemrég még a kórházból posztolt fotókat Bródy János, hétvégén azonban ismét színpadra állt a Kossuth-díjas zenész: az Ukrajna megsegítéséért rendezett Szeretet koncerten ragadott gitárt. Bródy a Blikknek nyilatkozott állapotáról, elmondta, hogy immár a hetedik műtéten van túl, és abban reménykedik, ez volt az utolsó:

Voltam már jobban is, ám úgy érzem, a nehezén már túl vagyok, szerencsére a műtétek után nagyon gyorsan regenerálódtam, egyre jobban érzem magam, és nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb elmondhatom, egyszer és mindenkorra magam mögött hagytam ezt a betegséget.

Azt is hozzátette, hogy a fellépések hozzásegítik ahhoz, hogy jobban legyen. A zenész, aki korábban is kiállt Ukrajna mellett azt nyilatkozta a lapnak, hogy örömmel mondott igent a jótékonysági felkérésre, bár akkor még egyáltalán nem volt biztos benne, hogy képes lesz színpadra állni. Van is mire hangolnia: idén novemberben az Arénában ad koncertet.

Bródy idén februárban posztolt képet a kórházból, ahol az arca nagy részét kötés fedte. Nem sokkal később egy interjúban vallott arról, hogy bőrrákkal küzd, és többször megoperálták már. A 76 éves zenész szervezetét a rák egyik leggyakoribb típusa, a basalioma támadta meg, amelynél kifejezetten fontos, hogy azonnal kivágják a sejtburjánzás által érintett szöveteket. A zenész azt nyilatkozta, hogy csupán egy kis műtéttel indult a kálváriája, azóta azonban műtétek egész sorozatán esett át.