„Semmit sem jelent, hogy esélyesnek tartanak minket” – az újabb meggyőző siker után is két lábbal a földön a spanyol kapitány

Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a labdarúgó-világbajnokság előtt a spanyol labdarúgó-válogatott, Luis de la Fuente csapata a mexikói Pueblában, 2100 méter tengerszint feletti magasságban verte 3-1-re a vb-szereplésről lemaradt Perut úgy, hogy a sérülésből lábadozó Lamine Yamal és Nico Williams sem játszott.

Mikal Oyarzabal már a 2. percben vezetést szerzett egy bombaerős lökettel, majd egy szépen kijátszott akció végén, Ferran Torres remek labdáját követően Pedrinek csap az üres kapuba kellett passzolnia, miközben a lelátón a közönség mexikói hullámmal jelezte, hogy tetszik, amit lát.

Eddig nem is tudtam, hogy ennyire kedvelnek Mexikóban

– mondta a meccs után Pedri a Reutersnek.

A második félidő is spanyol góllal indult, miután Yeremy Pino beívelését a saját kapujába ütötte Pedro Gallese, majd innen már csak egy szépítő találatra futotta Peru részéről. Spanyolország egy 2024 márciusi, Kolumbia elleni felkészülési mérkőzés óta nem veszítettek rendes játékidőben meccset, az Európa-bajnoki címvédő pedig az észak-amerikai világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének számít.

Semmit sem jelent, hogy esélyesnek tartanak minket. Bízunk magunkban és a játékunkban, de sok más válogatott is hasonlóan színvonalas és tehetséges

– mondta Luis de la Fuente.

A spanyolok hétfőn, a Zöld-foki Köztársaság ellen kezdik meg a csoportkört, majd Szaúd-Arábia és Uruguay következik a sorban, ellenük az 1500 méter felett elhelyezkedő, Guadalajara közelében fekvő Zapopanban játszanak majd. Csoportgyőzelem esetén az argentin-osztrák duót is magába foglaló J csoport másodikja lenne a spanyolok ellenfele a legjobb 32 között.