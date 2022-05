Maurer Dóra munkája borítja őszig a bécsi Ringturmot

Bécs második legmagasabb, huszonhárom szintes épületén 2006 óta jelennek már meg műalkotások.

A Budapest és Bécs közt ingázó Kossuth-díjas Maurer Dóra ma a kortárs magyar művészet egyik legfontosabb arca, hiszen a pályáját groteszk rézkarcokkal, illetve fametszetekkel indító alkotó a grafikában, a fotóművészetben, a festészetben, illetve a film terén is csúcsra jutott, élete jó részében pedig azon is dolgozott, hogy ezt a megszerzett tudást másoknak is átadhassa.

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát 2017 óta vezető, a Nemzet Művésze címet is viselő művésznő most Bécs második legmagasabb épülete, az egy biztosítótársaság számára épült, 1955-ben átadott Ringturm arcát változtatta meg: egy 2006 óta tartó művészeti projekt részeként – aminek köszönhetően minden évben más és más művet visel magán – néhány hete már az Együtt című alkotása díszíti a tornyot.

A tervek szerint szeptember közepéig maradó négyezer négyzetméteres műnek köszönhetően a Ringturm idén a határokon átívelő párbeszéd művészeti szimbólumává vált:

Tekintettel arra, hogy a két éve fennálló vírushelyzet és a háborús megpróbáltatások miként alakították Európa helyzetét, világos üzenetet szeretnénk közvetíteni a szolidaritás és az összetartozás fontosságáról. A nemzetközileg elismert, magyar és osztrák gyökerekkel rendelkező művész, Maurer Dóra alkotása, amely az Együtt címet viseli, véleményünk szerint különösen találó választás ehhez a szellemiséghez”

– idézi az erről kiadott közlemény Helene Kantát, a Wiener Städtische Versicherungsverein igazgatóságának tagját.

Alkotásomban különböző színárnyalatok keresztezik egymást, utalva Közép-Európa sokszínűségére. Ez a színes kompozíció nem csak a Ringturm lineáris architektúráját hivatott dinamizálni, hanem célja az is, hogy az épületből kiindulva színeket sugározzon a környező területre. Vizuális stimuláns a nyári Duna-csatornánál, de egyben egy olyan horgony is, amely a remény jelét küldi az országhatárokon túlra

– tette hozzá Mauer, aki második magyar művészként, Fehér László után épp tíz évvel fedhette be az épületet.