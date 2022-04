Csészealjak tűnnek fel Budapest felett, aztán emigrálunk a világűrbe – dalpremier

A Bankrupt új, 24.hu-n debütáló dalának főhőse három mellű űrlénylánnyal hagyja el a Földet a negyedik kétharmad után.

Budapest felett csészealjak tűnnek fel. Megszakad az adás, a bemondó riadtan jelenti be az eseményt. Az egész világ minket figyel, mindenki erről posztol. A kormány visszautasítja a NASA segítségét, és csillagközi szövetséget tervez. Eközben a negyedik kétharmadtól mély melankóliába zuhant főhős összejön egy három mellű űrlénylánnyal, akivel végül elhagyja nem csak Magyarországot, de a Földet, sőt a Tejútrendszert is.

Erről szól dióhéjban a Bankrupt zenekar új, Andromeda című száma, amelynek műfaját így jelölik meg: intergalaktikus space punk románc, aktuálpolitikai áthallásokkal.

Mint írják, ezzel tér vissza a zenekar egy féléves kényszerpihenő után. Az énekes-basszusgitáros „majdnem tényleg elhagyta a Földet, de most úgy néz ki, egy darabig még boldogíthatja művészetével az emberiséget.”

A tavalyi, negyedszázados jubileumi évünk nagyrészt a kanadai ex-énekesünk kínai börtönből való kiszabadításán munkálkodással telt, ami mindenki legnagyobb meglepetésére végül sikerült is. A következő negyedszázad pedig most indul, ezzel az új számmal, amit szokásunkhoz híven angol változatban is kihoztunk.

Alább a magyar verzió, az Astrolena címen futó angol változat pedig ide kattintva hallgatható meg.

A szám producere Tövisházi Ambrus volt, a borítógrafikát pedig Vass Richárd készítette, ezt használták a szövegvideóhoz is felhasználtunk. Az online streaming platformokra (Spotify, Apple Music, Deezer stb.) április 29-én érkezik az Androméda, Bandcampen már most is elérhető.

A Kínában bebörtönzött ex-énekes, Michael Kovrig diplomációa hullámokat kavart ügyéről tavaly forgattunk videót, még a szabadulása előtt:

