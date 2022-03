Elengedtem, hogy túl komolyan vegyem magam – megjelent Ohnody második nagylemeze

Sietünk meghalni címmel jelentette meg második nagylemezét Hegyi Dóra, azaz Ohnody. Az énekesnő a szakma és a közönség által is elismert 2020-as debütáló lemeze óta rengeteget változott mind zeneileg, mind a dalaiban megjelenő témákhoz való hozzáállásában. Ennek lenyomata jelenik most meg új albumán, ami bár továbbra is szívbemarkolóan őszinte, de összességében kiegyensúlyozottabb képet mutat.

Egyszerre jelenik meg rajta a halál és a szeretet; az egymástól való elidegenítés és tárgyiasítás, de helyet kapott egy olyan dal is, ami Dóri másfél hónapos unokaöccséről szól.

Az elmúlt két év a pandémia okozta lassulás nyugalmáról, majd az azt követő gyorsulás feszültsége közötti egyensúly kialakításáról szólt. A Sietünk meghalni változatosságához nagyban hozzájárult ez a különös, mindannyiunk számára ismeretlen időszak is, a lemezt ugyanis még 2020-ban kezdte el írni. A korábban megjelent két kislemezdal (Az unoka című nagyjátékfilmhez készült Szívemben Őrzöm és a Távolról Domb) is már a skála két végét vetítette előre, és ezt árnyalja tovább a lemez egésze. Az első albumhoz hasonlóan rengetegféle érzelem érhető benne tetten, a korábbinál azonban letisztultabb formában, amelyet ezúttal Doór Matyi (Doór) produceri munkája és Gyarmati Fanny gitárjátéka egészít ki. Ohnody a zenélés mellett pszichológiát tanul, ezért fontos számára az emberi működés, elsősorban a saját működése, amelynek boncolgatására a dalszövegíráson keresztül adódik lehetősége. Mindezt úgy teszi, hogy egy pillanatra sem zár be a hallgató felé, sőt, a közönség elé tárja a bonyolultabb élethelyzetek tanulságait is.

A Mélyrepülés és a Távolról Domb például egy nagyon nehéz időszakomban született, amikor azt gondoltam, hogy megnyílt alattam a föld, és csak zuhanok a sötétben, miközben igyekszem magamat belül erősíteni, leszarni a külvilágból érkező valótlanságokat, és fókuszálni azokra a tulajdonságaimra, amik visznek előre, akármi is történik.

A Sietünk meghalni albumon szereplő dalok változatosságához hozzájárul az is, hogy sokféleképpen születtek. Az Édesem például egészen frissen került a repertoárba: amikor Ohnody először kezébe fogta másfél hónapos unokaöccsét, egy újfajta szeretet járta át, amit azonnal dalba öntött. A lemez címadó számát a Magyar Eszter (makeupbrutalism) által tervezett borító inspirálta.

A közös beszélgetéseink mellett a dal témáját az emberek egymástól való elidegenedése, kommunikációs korlátai, illetve egymás tárgyiasítása inspirálta. Ez a jelenség nekem fájdalmas, és igyekszem felhívni a környezetem figyelmét arra, hogy mennyire fontos egymás tiszteletben tartása és megbecsülése.

Az énekes-dalszerző személyes kedvence, a Hideg 2 – ami első albumának nagysikerű szerzeményére utal vissza – egy kifejezetten kísérletező darab, amiben minden hangot egy tilinkó más tárgyakhoz való hozzáütésének, súrlódásának hangjából mintáztak. „Ez a dal egy fricska magamnak és azoknak, akik komolyan veszik magukat. Azt hiszem én ezzel a dallal tanultam meg elengedni az utóbbit” – teszi hozzá Ohnody. A Sietünk meghalni dalait élőben az április 16-i lemezbemutató koncerten játssza először közönség előtt az énekesnő, ahová a tőle megszokott módon egészen különleges színpadi produkcióval készül, vendége pedig Brenka lesz.