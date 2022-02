„Sírni lenne jó, de félni nem szabad” – Anna and the Barbies klippremier

Az új dalt egy lomtalanítás inspirálta.

Világ életemben nagy lomis voltam. Imádtam kincseket találni a kidobott dolgok között, újra felhasználni, újra értelmezni. Egyszer egy nagy konténerben épp lemezeket turkáltam egy lomtalanítás során. Nem voltam túlöltözve és odajött hozzám egy hajléktalan. Egy nagy darab kenyeret tartott a kezében, már talán a penész is kicsit elkezdte enni. Kettétörte, és megkérdezte tőlem, hogy kérem-e a felét. Hihetetlen megható volt az önzetlensége

– mondja Pásztor Anna, az Anna and the Barbies zenekar frontembere. Új, Ez is ti vagytok, ez is én vagyok című daluk ötletét is egy VIII. kerületi lomtalanítás adta. A dal és a hozzá készült klip a 24.hu-n debütál, itt lehet megnézni:

„Épp lépésben haladtunk kocsival a József körúton. Pont olyan lassan, hogy minden egyes kis kirakott kupacot meg tudtam vizsgálni. Hihetetlen volt… mintha beszélnének hozzám ezek a kidobott dolgok. Emberi sorsokról árultak el sokkal többet mint azt maga a tulaj valószínűleg szerette volna” – idézte fel a dalt ihlető történetet, hozzátéve a klip forgatásakor semmi sem úgy alakult, ahogy tervezték.

Mint mondja, az Élessaroknál forgattak egy életveszélyesnek nyilvánított, összeomlás szélén álló épületben.

Ítéletidő volt, minden ellenünk játszott. Kerékbilincs, rendőrség, a fél zenekar beteg lett a forgatás előtt, havas jeges eső, szél,… de valahogy éreztük, hogy le kell forgassuk ezt a videoklipet. (…) Magáért beszélt itt a nyomor. Szinte sikított, kért hogy vegyük fel, hogy tudósítsunk ezekről a peremre szorult sorsokról. Amikor kifelé tartottunk, egy nagyon kedves idős néni jött felénk tolókocsival, lassított, hunyorgott és azt mondta »Művésznő, most ismertem csak meg…« na akkor eltört nálam a mécses

– mondta a 24.hu-nak az énekes, akit elszomorít, hogy a 21. század ugyan hihetetlen mértékben tágul, nő, fejlődik, sokasodik, de ezzel együtt szakadék szélén álló emberek szorulnak ki és zuhannak gyakran a szakadékba. Úgy véli, ha valami megmentheti a XXI. századi ember lelkét, az az, ha körülnéz és segít. „Ahogy megszűnünk csak magunkról gondolkodni és csak magunkért létezni, magunkat megvédeni, ahogy elkezdjük a nálunk kicsit szerencsétlenebbet megvédeni – ez egy láncolat – úgy mindenki följebb tudja majd húzni a szakadékba lejjebb zuhant embert. Talán így tudjuk megmenteni az emberiséget, magunkat.”