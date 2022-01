Megváltoztatták a Harcosok klubja befejezését Kínában

Megváltoztatták David Fincher 1999-es filmje, a Harcosok klubja befejezését Kínában, ami felháborodást váltott ki a rajongók körében. A hétvégén derült ki, hogy a Brad Pitt és Edward Norton főszereplésével készült film a Tencent Video streaming platformon újonnan elérhető változata átalakítja az anarchista, antikapitalista üzenetet, amely a filmet világsikerré tette.

Az eredeti film zárójelenetében Norton karaktere, a Narrátor megöli képzeletbeli alteregóját, Tyler Durdent – akit Pitt alakít –, majd végignézi, ahogy több épület felrobban, ami azt sugallja, hogy a terve a modern civilizáció lerombolására már folyamatban van.

A Kínában játszódó új változat egészen másképp néz ki: a Narrátor továbbra is megöli Durdent, de a felrobbanó épületjelenetet egy fekete képernyő és egy felirat váltja fel:

Ezután hozzáteszi, hogy Tylert – aki a Narrátor képzeletének szüleménye – pszichológiai kezelésre egy „elmegyógyintézetbe” küldték, ahonnan később elbocsátották.

