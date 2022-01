Benedict Cumberbatch westernje megdöntötte a Netflix díjrekordját

És hol van még az Oscar!

Ahogy nemrég írtuk, a A kutya karmai közt című filmet az egyik nagy Oscar-esélyesként tartják számon, és nem véletlenül: már a díjszezon elején elképesztő lendületet vett. A Jane Campion rendezte western nemcsak az idén közönség nélkül megtartott Golden Globe-átadón tarolt, hanem azóta is sorra söpri be a díjakat. Legutóbb az Észak-Dakotai Filmkritikusok kiáltották ki az év legjobb filmjének, ami a 21. fődíja volt az idei díjszezonban,

ezzel pedig már most a Netflix valaha volt legeredményesebb fődíj-porszívójává vált, lehagyva Alfonso Cuarón Romáját, amely összesen 20-szor kapta a legjobb filmnek járó elismerést a 2018/2019-es szezonban.

Jó esélye van az Oscarra Benedict Cumberbatchnek is, aki „végre nem flepnis csodabogarat játszik, hanem egy mocskos és agresszív cowboyt, aki házasodó fivérét (Jesse Plemons) is szeretné megmenteni a civilizáció elpuhító és nőiesítő hatásaitól. Ám ő maga is meglepődik, milyen különös kapcsolatba bonyolódik sógornője (Kirsten Dunst) fiával (Kodi-Smit McPhee), akit kezdetben kipécéz magának és megszégyenít feminin vonásai miatt. De senki ne számítson szájbarágós tanmesére a macsóság mögött meghúzódó homoszexuális vonzalmakról, Campion filmje ennél sokkal sejtelmesebb és zavarba ejtőbb. Az elkerülhetetlen végzet meghökkentő fordulatok formájában, valamint lírai, melankolikus és fenséges tájképekben bomlik ki” – írtuk a filmről év végi toplistánkban, amelyre szintén felkerült Camion alkotása.