„Több olyan betegem is volt, akik Magyar Péternek képzelték magukat”

Szigorú szabály volt eddig, hogyha egy orvos nyilatkozott, nem lehetett leírni, hol dolgozik, csak azt, hogy milyen területen. Vajon már el lehet árulni, hogy melyik kórházban pszichoterapeuta?

Most már talán igen. A Szent János Kórházban.

Hogyan élték meg az orvosok, ápolók, hogy nem lehetett nyíltan beszélni?

Óriási feszültséget okoz, hogy a rendszerben dolgozók nem mondhatják el a problémákat. Pedig a változás motorja lehet, ha a társadalom figyelmét rá tudjuk irányítani arra, ami nem működik jól. Ez a felelősségünk is orvosként, és feszítő, ha nem tudunk erről beszélni. Ha azt érezzük, hogy használva vagyunk, és nincsen szavunk a felülről jövő utasítások ellen, és nem tudunk visszajelzést sem adni, az borzasztóan növeli a kiégés valószínűségét. Ezért is nagy fellélegzés, hogy

most már el lehet mondani például azt, hogy a János kórházban a pszichiátriai osztály így, ahogy most működik, nem tartható.

Meséljen akkor arról, milyen állapotok uralkodnak ott!

Leszögezem, hogy szakmailag nagyon jó osztályról van szó, de ez volt az az egyik felújítási projekt, amit Budapesten leállított a kormány. Ennek következményeként az épületben naponta vannak elektromos zárlatok. Hatalmas hodályok a kórtermek, amik teljesen korszerűtlenek. Az épület nagy része romokban áll, nem lehetett újranyitni, így folyamatosan csökkentek az évek alatt az ágyszámok. Mivel a szociális ellátórendszer teljesen összeomlott, sok olyan beteg ragad évekre az osztályon, akiknek semmi keresnivalójuk nincs ott, mert nem pszichiátriai ellátásra szorulnak. Amikor kijönnek auditra, akár a népegészségügyi központtól, rácsodálkoznak, hogy milyen állapotok vannak. Múltkor a nővéreket azért vették elő, mert kólás hűtőben tárolják a gyógyszereket. Mondták az ápolók, hogy nagyon szívesen tárolnák másban, de másfél éve saját pénzükön rendelték meg a hűtőt, mert amit korábban rendeltek, nem érkezett meg. Gyakran a nővérek vagy az alapítvány veszi a vérnyomásmérőket is, mert nem kapunk, hiába rendelünk. Nincs függöny a hatalmas kórtermek ablakain, ezért lepedőket aggatnak fel az ápolók. Az egyik télen zárva volt az akut osztály, mert elromlott a fűtés, amit ugyan mostanra megjavítottak, de a fűtésszerelő figyelmeztetett, nem bírják a csövek. Igaza lett.

Tudok mutatni patkányfotót is, rendszeres vendégeink a pszichiátrián. Összefoglalva a helyzetet: vállalhatatlan.

Nemcsak abban változott a helyzet április 12-én, hogy nyíltabban lehet beszélni a problémákról. A választás eredménye összetett lélektani helyzetet eredményezett mindkét oldalnak. Erről egy posztot is írt, amiből kiderül, vannak pszichológiai fogalmak, amik megmagyarázzák, mit és miért érzünk. Azért írta, mert tudta, hogy ezek a folyamatok várnak ránk?