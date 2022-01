Gyilkos árvák, baljós felhők, őrült Ethan Hawke: tőlük fogunk rettegni 2022-ben

Idén sem maradunk libabőr és Stephen King nélkül, visszatér egy csomó franchise sokadik része, de az ügyeletes kulthorror-mesterek is teszik a dolgukat. Ethan Hawke pszichopata sorozatgyilkosnak áll, Zac Efron élete első horrorszerepében harcol lányáért, Olivia Wilde pedig pszichothrillerében ásat el embereket Harry Stiles-ékkal. 2022 thriller-és horrorterméséből szemezgetünk.

Sikoly (január 14.)

Mivel a Sikoly 5 elég rosszul hangzik, szimplán csak Sikoly címmel kerül mozikba a kilencvenes években induló ikonikus slasher ötödik része. A széria atyja, Wes Craven 2015-ben bekövetkezett halálakor kérdésessé vált a folytatás sorsa, ám végül azért csak elkészült. Az eredeti gárdából Neve Campbell, Courteney Cox és David Arquette is visszatér Woodsboróba, mellettük persze a fiatalabb generáció is képviselteti magát, hiszen nincsen slasher szexelő tinik nélkül, akiket kedvére irthat a film antagonistája. A harcedzett veteránok igyekeznek minél jobban kiokosítani az egyre hulló fiatalokat sikolyügyileg, bár a maszkos gyilkos számukra is tartogat még elég borzalmat.

Orphan: First Kill (január 28.)

Isabelle Fuhrman még 2009-ben égett bele mindenki agyába egy indokolatlanul szimmetrikus arcú, ezáltal rettentően ijesztő kislányként. Az árva első nézésre ijesztően bizarr és borzongató élmény volt, szinte meglepő, hogy nem váltottak át rögtön sorozatgyártásba. Több mint egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét elővegyék a családot belülről bomlasztó árva történetét, és előzményfilmet készítsenek hozzá, ráadásul az eredeti főszereplővel, Fuhrmannal. Bár az First Kill alcímet kapó folytatás bemutatójáig már csak hetek vannak hátra, még egyetlen képkocka sem jelent meg a filmből, egyedül Fuhrman szavaira lehet hagyatkozni, aki szerint a folytatás sokkoló lesz, olyan, amilyenre senki sem számít. A most 24 éves színésznő az első filmben egy gyerektestben élő felnőttet játszott, ezúttal az előzményben a gyerek Esthert fogja immár felnőttként eljátszani. A film azt mutatja be, hogyan érkezett Esther kislányként Amerikába. Ezúttal egy, a családját a végsőkig védelmező anyával kerül szembe, akit Julia Stiles alakít.

Texas Chainsaw Massacre (február 18.)

A Sikolyhoz hasonlóan az új A texasi láncfűrészest készítő stúdió is allergiás lett hirtelen az alcímekre és a számokra, és pontosan ugyanazzal a címmel küldi mozikba a szám szerint kilencedik Bőrpofa-filmet, mint amivel az első is debütált még anno a nyolcvanas években. A film egyik társforgatókönyvírója az a Fede Alvarez, aki a Vaksötétet is jegyzi, a rendezői székben az eddig csak a Tejano című thrillert készítő David Blue Garcia foglalt helyet. Ez utóbbi rövid filmográfiája ellenére kiemelkedő magabiztossággal áll a filmhez: szerinte a széria előző részei nem nagy számok, épp ezért főleg az első részre fog támaszkodni a sztori, annak folytatásaként értelmezhető a film, amelyben nem meglepő módon

ismét a láncfűrészes gyilkos fog környezetbarát alapanyagokból új ruhakollekciót varrni magának.

Eddig egy meglehetősen fantáziátlan előzetes érkezett, ezek alapján Garcia filmjétől sem érdemes meghökkentő újraértelmezést várni.

Fekete telefon (június 24.)

A King-család számára igazi dömping lesz az idei év: a híres apa mellett középső fia, Joe Hill könyvét, a Fekete telefont is megfilmesítik, méghozzá Ethan Hawke főszereplésével. Apjához hasonlóan Hill sem épp lélekcirógató történeteiről ismert, a Fekete telefonban egy szadista sorozatgyilkos irtja évek óta a gyerekeket a környéken. Legalább ennyire aggasztó továbbá az is, hogy miután tinédzser főhősünket is hangszigetelt pincéjébe zárja a gyilkos, a szobában található telefon csak egyetlen irányból fogad hívásokat: a túlvilágról.

A Doctor Strange-t is jegyző Scott Derrickson már a hátborzongató Sinisterrel bizonyította, hogy meg tudja fagyasztani a vért a nézőben, ráadásul Hawke-ot sem láthatjuk túl gyakran egy pszichopata, maszkos gyilkos szerepében. Az már az előzetesből is kitűnik, hogy a színész lubickol a szerepben, a Variety egyenesen úgy értékelte az előzetest, hogy félelmetesebb, mint a delta variáns, de az eddig megjelent kritikák – a fesztiválpremierje már szeptemberben megvolt – szintén dicsérik Hawke játékát, ahogy a másik főszerepet játszó, 14 éves Mason Thamest is.

Nope (július 22.)

Mióta Jordan Peele a 2017-es Tűnj el! című első filmjével egyrészt egyből a legjobb eredeti forgatókönyvért járó Oscarig jutott, másrészt mindezt ez olyan műfajban érte el, amely szinte alig képviselteti magát a díjátadón, harmadrészt azonnal kulthorror-rendezővé avanzsált vele. Második filmjét, a Mit már komoly lelkesedéssel várta a világ, ahogyan a harmadik, a Nope is 2022 leginkább várt filmjei közt van. A Mihez hasonlóan szintén szűkösen csepegtetik az előzetes információkat, trailere még nincs, egyelőre egy bizarr plakátból – egy baljós felhő lebeg egy kis város fölött, ráadásul még húz is valamit maga után – lehet arra következtetni, hogy Peele ismét nem egy jumpscare-ekkel tarkított alibizést, hanem ismét valami bizarr dolgot tesz majd lesz asztalra, ráadásul a főszerepben visszatér a Tűnj el! azóta már Oscar-díjas főszereplője, Daniel Kaluuya is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jordan Peele (@jordanpeele) által megosztott bejegyzés

Disappointment Blvd.

Jordan Peele mellett a kulthorrorok másik új üdvöskéje, Ari Aster is készül valamivel 2022-re, de pályatársához hasonlóan ő sem túl bőkezű az információkkal. Az örökséggel óriásit nyomasztó rendező új filmjéről egyelőre annyit tudni, hogy „bensőséges, évtizedeken átívelő portréval mutatja be minden idők legsikeresebb vállalkozóját”, illetve azt is, hogy a főszerepet játszó Joaquin Phoenix pocakosan, őszülő hajjal, erőteljesen lerongyolódva játszik majd benne. Premierdátuma még nincs, az viszont biztos, hogy 2022-ben éri majd el a mozikat.

Salem’s Lot (szeptember 9.)

Elérkezett az az időszak, amikor már nemhogy Stephen King, de King-remake nélkül sem telhet el újabb év. Ezt a mintát nem az idei fogja felrúgni: ezúttal először a horrorzseni 1975-ben megjelent – és természetesen azóta már megfilmesített – könyvét, a Borzalmak városát remake-elik két horrorspecialistával a fedélzeten: azzal a Gary Daubermannal a rendezői székben, aki a Démonok közt-univerzum több darabját is és az Az-remake-eket is írta, valamint a Fűrész-filmekkel és a már említett univerzummal hasító James Wannel, aki producerként vett részt a filmben. Egyelőre nincsen se kép, se előzetes nincs erről, és a stábban sem nyüzsögnek a sztárok. Az viszont biztosnak tűnik, hogy egy remake-ről van szó: Jerusalem’s Lot nevű városkát ismét elárasztják majd a vámpírok.

Firestarter

Akinek esetleg nem lenne elég az évi egy King-adag, annak biztató hír, hogy egy másikat is leforgattak már, igaz, premierdátuma még nincsen. A Blumhouse által gyártott remake-ben az 1984-es Tűzgyújtóhoz nyúltak vissza, Zac Efron alakítja benne az apát, aki különleges képességekkel rendelkező lányát próbálja megóvni attól, hogy a pirokinézisre képes gyereket megkaparintsa az amerikai kormány. Efron nagyon lelkesen nyilatkozott eddig a filmről, amely az első horror lesz filmográfiájában. Előzetes még nincs, de a színész már megosztott egy közös képet filmbéli lányával az utolsó forgatási napon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zac Efron (@zacefron) által megosztott bejegyzés

Halloween Ends (október 14.)

Nem mernénk rá mérget venni, hogy a tizenharmadik Halloween-film tényleg beteljesíti azt, amit a címe ígér, mindenesetre a 2018-ban rebootolt széria újabb trilógiája a végéhez ér idén októberben. A Gyilkos Halloweenhez képest négy évet ugrik a történet, azaz már napjainkban játszódik majd a Michael Myers és a Laurie Strode között soha véget nem érő macska-egér játék. A Halloween-filmek nagy részében feltűnő final girl-prototípus, Jamie Lee Curtis azt nyilatkozta a készülő befejezésről, hogy gyönyörű lezárása lesz a trilógiának.

Jeepers Creepers: Reborn

A Halloweenen és a Sikolyon kívül egy másik szériába is nagy erőkkel pumpálják a kifulladás utáni új energiát: a 2001-ben megjelent, majd trilógiává bővített Aki bújt, aki nem is újabb lendületet kaphat idén. A huszonhárom évente megjelenő, és magát hullákból összetákoló rém húsz éve még Justin Longékra hozta rá a frászt, a Reborn alcímet viselő negyedik részben egy párt kezd el majd jó véresen terrorizálni egy horrorfesztiválon. A filmet a finn Timo Vuorensola jegyzi, akinek az Iron Sky: Támad a Hold űrnácijait, a folytatásában pedig a dinoszauruszon lovagló zombi-Hitlert köszönhetjük. A teljesen elborult agymenések jócskán megosztották a közönséget, az viszont biztos, hogy a finn rendező nem a biztonsági játékok híve, így még az is előfordulhat, hogy sikeresen éleszti fel a fekete kabátos gyilkos történetét, amelyet már most trilógiának terveznek. Hivatalos premierdátuma egyelőre még nincsen, de egy rövid teasert már kapott.

Don’t Worry Darling (szeptember 23.)

Olivia Wilde a 2019-es remek Éretlenségi után ismét nagyjátékfilmet rendezett, a bájos coming of age filmet rögtön egy pszichothriller követi. A Don’t Worry Darling már a forgatás alatt is cikktéma volt, az eredetileg a férfi főszerepre választott Shia LaBeouföt ugyanis tarthatatlan viselkedése miatt Wilde kirúgta, a helyére beugró Harry Stylesszal pedig össze is jött rögtön azután, hogy Jason Sudeikisszel kilenc év után elváltak útjaik. A bulváradalékon túl azonban a film előzetese alapján ígéretes alkotásról van szó: a másik főszerepet játszó Florence Pugh felváltva mosolyog ötvenes évekbeli mintafeleségként, és hadonászik egy jókora késsel, emellett nagyon úgy fest, hogy valakit el is fognak ásni az erdőben.