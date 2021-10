Michelle Obama sorozatszereplőnek áll

Michelle Obama egykori first lady is feltűnik a Black-ish (nálunk Feketék fehéren) című sorozat nyolcadik, utolsó évadjában, jelentette be a szitkomot forgalmazó ABC a Twitteren egy stábfotót is mellékelve.

#blackish is going all out for the final season! We are honored to have trailblazer @MichelleObama join us as an upcoming guest star. pic.twitter.com/UhHAxamlpL — black-ish (@blackishabc) October 28, 2021

A Black-ish 2014-ben indult, és, minthogy egy, főként fehérek között mozgó fekete családról szól, az afroamerikai identitás körül forog, s mint ilyen, több alkalommal említették az Obama-családot, egy alkalommal Obamáéknak öltöztek Halloweenra, egy 2016-os epizódban pedig Obama beiktatásán készült felvételek kíséretében az egyik szereplő arról beszélt, mennyire félt, hogy az elnök is követi majd a progresszív fekete vezetők tragikus sorsát.

Michelle Obama ugyanakkor vélhetőleg jóval vidámabb hangulatban jelenik majd meg a sorozatban, amely 2022-ben tér vissza utolsó évadjára. Az egykori first ladynek nem ez az egyetlen hasonló szereplése, korábban ugyanis feltűnt már a Városüzemeltetési osztályban is, emellett pedig jó ideje dolgozik egy sor egyéb mozgóképes tartalom executive producereként, a Netflixen futó Gofrincs és Mocsiban pedig szerepel is.