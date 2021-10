Nagy Ferónak meggyőződése, hogy az ő falujában nincs egy meleg se, pedig nyolcezren laknak ott

Vajon honnan tudja?

Én ennek a rendszernek a híve vagyok, úgy látom, hogy Orbán Viktor jót cselekszik, minden mozdulatában az én meg a mi érdekeinket képviseli

– nyilatkozta Nagy Feró Veiszer Alindának adott interjújában. A zenész régóta nyílt támogatója Orbánnak és rendszerének, s mint ilyen, nem is annyira a fenti mondata hírértékű igazán, hanem inkább az, hogy vállalta a beszélgetést a független sajtó egy képviselőjével. Az interjúban, amit Veiszer Alinda Patreon-oldalán lehet megnézni támogatás ellenében, rengeteg témát érintettek a Kádár-kori rendőri verésektől színházon, Jancsó Miklóson, a mai alkotókat körülvevő realitásokon, migránsokon és szeretethiányon át odáig, hogy mit is jelent számára „nejlonszékelynek” lenni, de a legemlékezetesebb így is az a rész, amikor Nagy és Veiszer a homofób pedofiltörvényről és az állítólagos LMBTQ-propagandáról cseréltek eszmét. A nemzet csótánya elismételte az óriásplakátok fordulatait óvodákban kampányolókról és Pride-ról, de hogy végső soron mit is gondol ő maga minderről, azt nemigen sikerült kibogozni, így aztán csak néhány fő gondolatot idéznénk.

Elhangzott például, hogy Nagy Feró nem hiszi el, hogy olyan sokan lennének az LMBTQ emberek, mert

a mi falunkban nincs egy se. Nyolcezren lakunk…

valamint volt szó arról, hogy szerinte tulajdonképpen hiba vagy nem hiba melegnek lenni:

Nagy: Vannak nekem hibáim, amikre nem vagyok büszke.

Veiszer: De ez hiba? Hiba, hogy ha valaki meleg?

Nagy: Nem, nem.

Veiszer: De most ezt mondtad, hogy te nem mész ki az utcára a hibáiddal.

Nagy: Nem, nem hiba. De amikor odamegy, és azt mondja, hogy becsülj meg, mert én meleg vagyok, azt mondom, hogy észre sem vettem, hogy te meleg vagy.

A legjobban azonban, úgy tűnik, a gyerekek vélt vagy valós fenyegetettségétől tart Nagy Feró. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy

Az zavar, hogy bemennek az óvodába. És az én gyönyörűséges három és féléves lányunokámnak, aki minden ízében csaj, nem kéne bemenni az óvodába, és tanítani neki, hogy te nem biztos, hogy kislány vagy

– fogalmazott annak ellenére, hogy hamar kiderült, hogy valójában az unokája óvodájában nem történt ilyen, és nem is tud olyan magyarországi ovit, ahol történt volna, ám ettől függetlenül valós veszélynek tartja a dolgot. Kiderült az is, hogy Feró maga is volt már kinn a Pride-on, mert kíváncsi volt, mi az, de csak motoros sisakban, hogy ne ismerjék fel. Elmondása szerint ő ott kamionokon „éppen hogy csak nem szeretkező” férfiakat látott annak ellenére, hogy a magyarországi Pride-on Veiszer szerint másfél évtizede nincsenek kamionok. Nagy a nagy számok törvényére hivatkozva azt is mondta,

Ha nálunk a 8500 emberből mondjuk kettő van meleg, akit nem tudunk, az ne hívja fel a figyelmét azoknak a bunkóknak, akik meg is verik.

Amikor pedig a riporter visszakérdezett, hogy mi lenne, ha azokat a bunkókat ítélnénk el, a zenész igaza adott neki: