Meghalt Willie Garson, a Szex és New York Stanfordja

A színész 57 éves volt.

Meghalt Willie Garson amerikai színész, akit a világ leginkább a Szex és New York című sorozatból ismerhetett, ahol a főszereplő, Carrie Bradshaw meleg barátját, Stanfordot alakította – írja a Deadline.

A színész halálhírét örökbefogadott fia, Nathan Garson jelentette be Instagramon, a lapnak Garson ügynöke megerősítette a tényt. Bár a halál okát nem említik sehol, a Deadline információi szerint a színész évek óta rákkal küldött.

Karrierje során közel 75 filmben szerepelt – többek közt a John Malkovich- menet és az Időtlen időkig című alkotásokban is –, ám a világhírt az HBO Szex és New Yorkjával érte el, amelyben 1998-tól alakította Stanford Blatchet. Garson feltűnt a sorozatot követő mindkét filmben, jelenleg az And Just Like That… című tízrészes folytatást forgatta Sarah Jessica Parkerékkel.