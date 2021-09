Bizarr szakácskönyvet ihlettek az Alien-univerzum lényei

Virsli-arctámadó, avokádóból születő Alien-tojás – idén ősszel akár ezekkel az ételekkel is találkozhatnánk a sci-fi őrült barátaink ebédlőasztalán.

A hosszú évek óta különböző filmek, sorozatok, illetve könyvek szereplőiből inspirálódó gasztroblog, a Kitchen Overlord gazdája, Chris-Rachael Oseland hetedik kötete, az Alien: The Official Cookbook nem ígér többet annál, mint amit a címben is olvashatunk: olyan receptekkel van tele amik az Alien-tetralógia földönkívülijei inspiráltak.

A közel százötven oldalas kötet arról sajnos nem mesél, hogy hány percig kell főzni egy Xenomorph tojását, illetve hogy milyen fűszerezést illik használni egy arctámadónál, arra azonban legalább választ ad, hogy mit tegyünk, ha olyan ételeket akarunk az asztalra tenni, ami egy veszélyes lényre emlékeztet.

Az ötven receptet magában foglaló, itt szakácskönyv online sajnos nem átlapozható – bár az Amazonon néhány oldalt azért megnézhetünk közelebbről –, cserébe azonban számos, Magyarországra is szállító online könyváruház kínálatában szerepel (itt 8 ezer forintért), így a karácsonyi asztalra készíthetünk például paprikás quiche-ből kiemelkedő virsli-arctámadót.