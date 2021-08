Kevés ijesztőbb látvány létezhet ennek a japán hotelnek a bejáratánál

Harminc éve már, hogy furcsa alakok őrzik a kaput.

Japán harmadik legnagyobb városa, a 2,7 milliós Oszaka leginkább a távoli ország gasztronómiai fővárosaként ismert, utcáin azonban úton-útfélen találkozunk a japán nagyvárosokra jellemző, sokszor meglepő, vagy épp érthetetlen részletekkel.

Szuper példa erre az elsőszámú bevásárlóutcára néző Dotonbori Hotel, ami 1970-es megnyitása után két évtizeden át változatlan arccal várta a vendégeket, a városba érkező turisták számának csökkenése miatt azonban hirtelen taktikát kellett váltaniuk.

Úgy döntöttek, hogy a vendégszám növelésének legegyszerűbb módja, ha minél feltűnőbbé válnak, így harminc évvel ezelőtt, 1991-ben

négy, túlméretezett fejekben, illetve vastag lábakban végződő oszlopot helyeztek a kapu elé.

Az Európát, a Közel-Keletet, Afrikát, illetve Kelet-Ázsiát szimbolizáló arcok, illetve lábak mögött természetesen hátsó feleknek is jutott hely.

Az azóta leginkább külföldi vendégekre szakosodott hely számos apró figyelmességgel is próbálja bevonzani a multikulturális háttérrel rendelkező vendégeket: a muszlimok kedvéért például halal menüket is felszolgálnak, sőt, imaszőnyegeket is kölcsönöznek.