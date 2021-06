Nőként is mer poénkodni a szexszel, és nagy ívben tesz a politikai korrektségre

Amy Schumert a legtöbben valószínűleg mocskos szájáról, vulgáris és kicsit sem pc poénjairól ismerik a legtöbben. Portrénkból kiderül, hogy a ma 40. születésnapját ünneplő, karrierjét standuposként kezdő Schumer milyen tabukba gázolt bele eddig, és miért szeretik illetve gyűlölik sokan.

A leszarás művészete

Menőnek lenni ebben a szakmában óriási dolog, de semmi sem ad nagyobb erőt, mint leszarni mindent

– mondta egy interjúban Amy Schumer, és így is tesz.

A standupos számára a nagy áttörést a Comedy Centralon látható Inside Amy Schumer című sorozata (itthon Amynek áll a világ címen futott) hozta 2013-ban, mely Emmy-díjat is nyert. Schumer akkor már tíz éve standuposként lépett fel, és olyan magától értetődően vált feminista ikonná, hogy közben látszólag egy csepp izzadságot nem ejtett, hogy elnyerje magának ezt a titulust. Csak felsétált a színpadra, ahol a szemérem leghalványabb jele nélkül cseverészett arról, hogyan elégítette ki orálisan egy férfi, miközben ő kidőlt a piálástól vagy éppen a nemi erőszakkal viccelt, amivel manapság azért elég könnyen meg lehet járni. De Amy Schumernek ezt az akadályt is sikerült szépen megugrania.

Persze, vannak, akik már a neve hallatától leugranának a tízedik emeletről, merthogy Schumer igencsak vulgáris, szeret a szexről beszélni, viccei pedig a politikai korrektség fogalmát még a kanyarból sem ismerik. Mindezek mellett ráadásul nő. Nőnek viccelnie az orális szexszel vagy bármilyen, szexuális tartalmú dologgal, na, az még mindig sokak által nem elfogadott sajnos. Schumer pedig valójában nem akart többet, mint egyenjogúságot, akár arról beszél, hogy ne legyen tabu nőként sem, ha szereted a szexet és azzal fekszel le, akivel csak akarsz vagy, hogy – férfi társaival egyetemben – őt is standuposként említsék anélkül, hogy elé tennék a női jelzőt.

Az Inside Amy Schumer pár perces epizódjaiban Tina Fey, Amy Poehler, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Lena Dunham is feltűntek többek között és megmutatták, hogy a női nem – akár beismerjük, akár nem – mélyen igazságtalanul, de a rövidebbet húzta. Schumer mindeközben mindig eggyel továbbmerészkedett egy bizonyos határon, mint szakmabeli nőtársai. Nem félt kendőzetlenül beszélni a politikáról vagy a szexről, de magát is a megsemmisítő viccek kereszttüzébe állította, ha éppen arra volt szükség egy jó poénhoz.

Az Inside Amy Schumer egyik leghíresebb része a Last Fuckable Day, mely a szépségideál kettős mércéjét mutatja be a médiában. Az epizódban Tina Fey, Patricia Arquette és Julia Louis-Dreyfus szerepel, utóbbit ünneplik a címben is feltüntetett jeles nap alkalmából és elmondják a keserű igazságot arról, hogy egy nap Hollywood túl öregnek fogja nyilvánítani Schumert is ahhoz, hogy szexuálisan kívánatos legyen.

Minden színésznő életében a média eldönti, mikor jön el az a pont, amikortól már nem vagy hihetően megdugható. Senki nem mondja ezt ki konkrétan, de vannak ráutaló jelek. Emlékszel, amikor Sally Field Tom Hanks nőjét alakította az Életem kabaréjában és kábé húsz perccel később már az anyjaként szerepelt a Forrest Gumpban?

– magyarázzák a társasághoz csatlakozó, egy generációval fiatalabb Schumernek.

Túl szexi vagy túl bátor lány?

Schumert pályája során rengeteg kritika érte kinézete miatt, melyről későbbi filmje is szól. A komika azonban látszólag fittyet hányva ezekre megmutatta, hogy mindenki magasról le van szarva. Sőt, Túl szexi lány című, 2018-as filmjében erre a jelenségre reflektál, nem beszélve az Annie Leibovitz által készített fotósorozatáról 2016-ban.

Gyönyörű, undorító, erős, vékony, kövér, csinos, csúnya, szexi, visszataszító, hibátlan, nő

– írta Twitterén Schumer a fotósorozat nyilvános megjelenésekor.

Egy akkor készült interjúban elmondta, könyörgött Leibovitznak, hogy alsónemű nélkül, egy szál pólóban fotózza le.

Elmagyaráztam neki, hogy ez mennyire fontos számomra, és végül beleegyezett. Erőteljesnek és gyönyörűnek éreztem magam. Megértette, miután megtörtént a fotózás. Vagy talán a fürdőszobába szaladt hányni. Életem egyik legjelentőségteljesebb pillanata volt.

„Bizonyos értelemben Amy olyan az ezredforduló lányainak, mint Madonna volt a nyolcvanas évek fiatal nőinek – bizonyíték arra, hogy egyszerre lehetsz okos, politikailag aktív, vicces és agresszívan szexuális” – írták róla pár éve a Vogue-ban.

Egy nő is retteghet az elköteleződéstől

Schumer 2015-ben látogatást tett a standup világból a nagyjátékfilmekbe, a Judd Apatow által rendezett Kész katasztrófának nemcsak a főszereplője, de az írója is ő maga volt. A nagy áttörést ez a film hozta, hiszen világszinten Schumer itt lett ismert. A dolog iróniája, hogy Schumernek néhány kilót le kellett adnia azért, hogy megformálhassa a maga által kitalált karaktert. A Kész katasztrófa megfordította az eddig megszokott, unásig ismert nemi szerepeket, és míg Schumeré volt az elköteleződéstől pánikolásig rettegő, egyéjszakás kalandokba menekülő karakter, addig a férfi főszerepet alakító Bill Hader játszotta az általában nőknek kiosztott, monogám, komoly kapcsolatra vágyó karaktert. Schumer 2016-os The Girl with the Lower Back Tattoo című könyvében erről azt írta, hogy semmi tudatosság nem volt a nemi szerepek felcserélésében, ő egyszerűen ilyen nőkkel találkozik az ismeretségi körében.

Ezt követte 2018-ban a már kevésbé sikeres Túl szexi lány, mely inkább szólt Schumer kinézetéről és abból adódó adottságairól, mint az általa képviselt ideológiáról. A sztoriját tekintve is viszonylag egyszerű történetben Schumer duci, átlagos karaktere egy csúnya spinning-baleset után azt képzeli magáról, hogy elképesztő jó nő lett belőle. Bár a Túl szexi lány a body-, és fatshaming elleni küzdelem egy ékes példája próbált tenni, a végeredmény viszonylag ambivalens lett, mellyel maga a főszereplő sem volt teljesen elégedett, főleg a befejezés zavarta.

Senki sem mondja el, milyen szar is terhesnek lenni

Ha valaki azt hitte, hogy Amy Schumer terhessége alatt szépen, csendben és visszafogottan várja majd gyereke érkezését, nagyot tévedett. Schumer várandósságát is a rá megszokott módon tárta a nyilvánosság elé és tájékoztatott minket a fejleményekről. Pedig nem volt könnyű menet ez az időszak számára, és akkor nagyon enyhén fogalmaztunk. Expecting Amy című háromrészes dokusorozatában várandóssága időszakát követhetjük végig, mely idő alatt még serényen járt fellépni, de magánéletébe is bepillantást enged, miközben ezzel egy időben Growing című műsorának előkészítési folyamatai is zajlottak.

Schumer többször is beszélt arról, hogy hyperemesis gravidarum, azaz vészes terhességi hányás kísérte végig várandóssága teljes idejét, mellyel kórházban is került. Később elmondta, hogy bár férjével szeretnének még egy gyereket, nem szeretne újra terhes lenni, így a béranyaságon gondolkodnak.

Nem tudtam, hogy terhesnek lenni ilyen nagyon nehéz. Nem tudtam, mert ti, ribancok, hazudtok erről. A nők nem mondják meg, milyen nehéz. Le kellett volna guglizni, milyen a terhesség. Merthogy szörnyű. A filmekben nem mutatják meg ezt. Csak egy montázst látsz, ahol a lány ül a munkahelyén, számítógépezik, aztán hirtelen a mosdóba fut hányni. Egyszer! A következő jelenetben pedig már kertésznadrágban, nagy hassal festeget és kábé úgy van, hogy »alig várom, hogy találkozzunk«. Aha. Minden nap hányok egy ördögűzőnyi adagot

– mondta Growing című műsorában, ezzel is ellene menve annak a még ma is népszerű trendnek, hogy a várandósságról csak szépeket és jókat illik mondani.

Két évvel gyermeke születése után Schumer nemrég egy Instagram-videóban kért tanácsot a többi anyától, melyben elmondta, mennyire nehéz is az elszakadás kisfiától.

Visszamegyek dolgozni, és egyáltalán nem fogom őt látni. Tudom, szerencsés és kiváltságos helyzetben vagyok, de akkor is. Aggódom és szomorú vagyok. Mivel forgatni fogok, kábé öt napig nem fogom látni egy héten. Tudom, hogy sokan rosszabb helyzetben vannak nálam, de szeretném tudni, mások hogy készültek fel erre, mert csak ezen kattogok folyamatosan.

Legyen szó kettős mércéről, nemi erőszakról, politikáról vagy a magánéletéről, Amy Schumer kendőzetlen őszintesége, néha már túlzó nyíltsága és olykor gyilkos humora senkit nem hagy szó nélkül. Lehet őt imádni és utálni is, de Schumer szerint ezzel nincsen baj, hiszen úgyis le van szarva minden. Vagy mindenki.