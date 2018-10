Amy Schumer izgalmas módon jelentette be, hogy terhes

Amy Schumer idén ment hozzá Chris Fischerhez, és most első gyereküket várják, amit mi is megírtunk. Már abban a posztjában is poénkodott és a hercegi párról posztolt fotót, de később két másik módon is bejelentette, hogy terhes.

Most vannak az USA-ban a középidős választások, Schumer pedig szavazásra buzdított Insta-sztorijai közt azzal, hogy egy posztban az általa támogatott jelöltek nevét sorolta fel, majd a végére mintegy mellékesen odaírta azt is:

Terhes vagyok.

De aki egy kicsit jobban figyelte Schumer Instagramját, az pár órával ezen bejelentése előtt már tudhatta, hogy terhes, ugyanis posztolt egy olyan fotót is, amin félmeztelenül guggol a vécé felett, a képre pedig egyrészt odaírta, hogy MILF – a kifejezést, amit csak olyan nőkre használnak, akiknek van gyerekük, illetve azt, hogy:

Ma Markle is ezt csinálja Fidzsin.

– utalva arra, hogy Meghan Markle, vagyis a hercegné is valószínűleg épp reggeli rosszullétek miatt szenved ausztrál turnéja alatt.

