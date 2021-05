Hegedűs D. Géza Lear királyként nyitja újra a Katonát

Hiába majdnem vége az évadnak, a Katona még visszatér tavaly elhalasztott premierjével.

Nagy örömmel tájékoztatjuk Közönségünket, hogy a hosszú leállás után, május 29-én a Lear király bemutatójával várjuk újra Önöket színházunkban

– írja a Katona József Színház honlapján. A Zsámbéki Gábor rendezésében, Hegedűs D. Géza címszereplésével készült Lear király próbái még novemberben álltak le, majd online folytatták őket. Amikor még lehetett személyesen próbálni, készült egy maszkos próbavideó is, íme.

Jegyet venni május 20-tól lehet majd a színház május-júniusi előadásaira, a színházban maradnak a biztonsági előírások, így például helykihagyások, és a maszkviselés is kötelező marad, még úgy is, hogy a hatályos szabályozás szerint színházba is csak védettségi igazolvánnyal, tizennyolcadik év alattiaknak pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyeletével lehet menni. Hegedűs D. Gézával nemrég interjúztunk, a beszélgetést itt lehet elolvasni.