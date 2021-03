Színházjeggyel segíthet a Miskolci Nemzeti Színház lebénult táncművészén

A Miskolci Nemzeti Színház április 17-i online előadásának bevételét Horváth Renátó táncművésznek ajánlja fel. Horváth 2019 decemberében egy gerincvelő-gyulladás következtében bénult le nyaktól lefelé, kezelése azóta is folyamatos. Az orvosok látnak reményt a javulásra, azonban ehhez rengeteg munkára és kezelésre van szükség. Ehhez szeretne most hozzájárulni a színház. A Miskolci Nemzeti Színház is online működésre állt át a járvány miatt, saját fejlesztésű stream-oldalukon minden szombaton az előző évek egy-egy sikerdarabját vetítik, a Rózsa és Ibolya című mesebalett április 17-i előadásának bevételeit a táncművész felépülésére ajánlják fel, így a jegyvásárlással a nézők is segíthetnek.

Renátó a Miskolci Balett táncelőadásainak állandó vendégszereplője volt: a közönség láthatta őt a Casablanca, az Álom luxuskivitelben, valamint legutóbb az Üvöltő szelek című előadásban. A táncművész már készült, hogy új szereplőként beálljon a János vitéz táncelőadásba, amikor a trauma bekövetkezett és Renátó lebénult. A táncművészt rögtön kórházba szállították, vizsgálatok és altatás következett, az orvosok jelenlegi álláspontja szerint Renátó szervezetében gerincvelő-gyulladás okozta a bénulást. Azóta folyamatos orvosi kezeléseket kap, valamint otthon is rendszeresen kap gyógykezelést. Több olyan gyógyászati eszköz is létezik, mely sokat segíthet a felépülésében, jelenleg egy speciális, idegrendszer fejlesztő eszközt szeretnének beszerezni, a Rózsa és Ibolya jegybevételeit többek között erre szánják.