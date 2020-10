Díjat nyert Los Angelesben a Cserhalmi Györggyel és Dunai Tamással készült rövidfilm

Pinczés Dávid Végtelenben kettő című rövidfilmjét szeptember 29-én mutatták be a Toldi moziban, Cserhalmi György és Dunai Tamás főszereplésével. A film Pinczés Máté Bárányszámoló című novellája alapján készült, most pedig a rövidfilmeket havonta díjazó Independent Short Awards online gáláján Cserhalmi György és Dunai Tamás elnyerték a Legjobb Színészpárosnak járó Platina-díjat, illetve elismerést kapott a Legjobb diákfilm, a Legjobb sztori és a Legjobb férfi diákrendező kategóriában is, írja a Fidelio.

A film itt nézhető meg: