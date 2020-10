Jared Leto mégis visszatérhet Jokerként

Újra eljátszhatja Joker szerepét Jared Leto. A színész a rossz emlékű Suicide Squad – Öngyilkos osztagban játszotta el a gyilkos bohócot, és a hírek szerint nagyon megsértődött, amikor nem hívták őt vissza sem a Joker című filmbe, sem a Ragadozó madarakba.

Most viszont a Deadline híre szerint Leto visszatérhet az Igazság Ligája négyrészes minisorozat-változatában, amely az HBO Maxon fog futni jövőre. Ez lesz Zack Snyder rendező verziója az Igazság Ligájából. Ő volt az azonos című, 2017-es film eredeti rendezője is, de a forgatás vége előtt lánya halála miatt félbehagyta a munkát. Végül Joss Whedon fejezte be helyette a filmet, és a későbbi nyilatkozatok szerint más irányba is terelte a film hangulatát, mint ahogy Snyder tervezte.

A négyrészes, Snyder-féle változathoz Ben Affleckkel is újra forgat a stáb, aki azóta szintén kiszállt már a Batman-filmekből.

Kiemelt kép: InterCom