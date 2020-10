A műfaj legnagyobbjai gyászolják Eddie Van Halent

A holland származású, de gyerekkorától kezdve Amerikában, azon belül is a kaliforniai Pasadenában élő Eddie Van Halen hiába küzdött egy ideje rákkal, és hiába voltak előtte is a nyilvánosság előtt jól ismert egészségügyi problémái, a halála így is megrázta a rockvilágot. Van Halent minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosaként méltatják, aki a bátyjával, Alexszel 1972-ben alapított Van Halen zenekar vezetőjeként csaknem egy évtizeden át vezette világszerte népszerű zenekarát. Az együttes 1978-as bemutatkozó albuma (rajta olyan klasszikusok, mint az Eruption, az Ain’t Talkin ’bout Love és a Kinks-feldolgozás You Really Got Me) több mint tízmillió példányban fogyott, az együttes pedig egészen az énekes David Lee Roth 1985-ös távozásáig a legkedveltebb rockzenekarok között maradt. Egy évvel előtte adta ki a világszerte nagyot szóló 1984 c. albumot a zenekar, rajta a listavezető Jumppal, majd Roth távozása után, Sammy Hagarral további sikeres albumokat adtak ki, és a sorozat a következő évtizedben akkor is folytatódott, amikor már Gary Cherone énekelt az együttesben. Később további tagcserék színesítették a palettát, egy idő után pedig Eddie Van Halen fia, Wolfgang basszusgitározott a Van Halenben, amely még időnként továbbra is sikeres turnékat bonyolított le, új albumokkal, de az együttes aranykorának az 1978 és 1985 közötti időszakot szokás tekinteni.

A zenekar motorja, fő zeneszerzője pedig Eddie Van Halen volt, aki méltatói szerint egyedi, tappingelős technikájával megváltoztatta a rockgitározást, miközben nemzedékek nőttek fel az ő technikáján. Van Halen a zenekarán kívül olyan világsztárokkal is dolgozott, mint Michael Jackson, a Black Sabbath, Roger Waters és Gene Simmons. Élete utolsó két évtizedét azonban végigkísérte a rákkal folytatott küzdelem: először 2000-ben mutatták ki nála a gyilkos betegséget, akkor a nyelvén, és ő maga azt a szokását okolta érte, hogy a szájába vette a fém gitárpengetőket koncert közben. Igaz, az sem segített, hogy életét végigkísérték az alkoholproblémák, állítása szerint 12 éves korától kezdve ivott rendszeresen alkoholt, és egészen a 2008-as elvonójáig küzdött a függőséggel, azóta viszont nem ivott egyáltalán.

Halála után nem véletlenül sorjáztak a világsztárok üzenetei a közösségi médiában. Nikki Sixx (Mötley Crüe) illetve Mike McCready (Pearl Jam) egyaránt a gitár Mozartjának nevezték búcsúüzenetükben, a Metallica inspirációként, bálványként és barátként egyaránt hivatkozott rá, de méltatta Flea (Red Hot Chili Peppers), Lenny Kravitz, a Muse, Brian Wilson (Beach Boys), Sebastian Bach (Skid Row), Tony Iommi és Geezer Butler a Black Sabbathból és még sokan mások is: „Remélem, ma Jimivel jammeltek” – búcsúzott Eddie Van Halentől Flea.

