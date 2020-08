Debrecenben is lesznek stadionkoncertek, Majka is fellép

Ugyan a Campus Fesztivál is elmarad az 500 fő feletti zenés rendezvények tiltása nyomán, ám a szervezők a Facebookon jelezték, hogy a debreceni Nagyerdei Stadionban több ültetett koncertjük is lesz augusztus 19 és 22. között – szúrta ki a HVG. Tehát messze nem csak az idősebb korosztály csápolhat az Apostol koncertjén, a Campus szervezésében ugyanis fellép többek között Rúzsa Magdi, a Bagossy Brothers Company, valamint Majka és Curtis is.

#stadionkoncertek #campusfesztival2021A nyár végére tervezett Campus Eleven rendezvénysorozatot sajnos nem tudjuk… Közzétette: CAMPUS FESZTIVÁL official – 2020. július 30., csütörtök

Majka nemrégiben, amikor még csak híresztelték, hogy augusztus 15. után is érvényben marad a koncertstop, felháborító kettős mércének nevezte azt, ami a tömegrendezvények kapcsán történik, utalva arra, hogy míg zenés rendezvényt nem, addig sporteseményt létszámkorlát nélkül lehet szervezni.

Gulyás Gergely múlt csütörtökön jelentette be a Kormányinfón közölte, hogy érvényben marad az eddigi szabályozás, és augusztus 15. után is csak 500 fő alatti zenés rendezvények tarthatók, szeptemberig legalább, a folytatásról később döntenek. Hogy a kormány által belengetett ötmilliárdos támogatás és garázskoncertek pontosan hogyan működnek majd, arról egyelőre nem derültek ki részletek. Az viszont igen, hogy a tiltás nem vonatkozik az ültetett nézőtérrel rendelkező koncertekre, az Apostol 50. jubileumi koncertjét is megtartják. Ugyanakkor nem mondható, hogy egyértelmű lenne a koncertek helyzete, mert míg Apostol koncert lesz, addig Republic koncert például nem, legalábbis jövő tavaszig, akkorra halasztották ugyanis a koncertet a pandémiára hivatkozva.

