Mindenki megkapja a magáét a Tankcsapda új számában

Plasztik József címmel megérkezett a Tankcsapda új száma, melynek a július 26-án debütáló klipjét Till Attila rendezi, írja a Rocksatiton. A szám előzménye egy minibotrány, mely abból tört ki, hogy május utolsó hétvégéjén a kormány a járványhelyzet ellenére engedélyezte az autós könnyűzenei koncerteket. Az első két magyar autós koncertet a Tankcsapda adta, május 29-én Debrecenben, május 30-án pedig Székesfehérváron.

Az együttes tagjai nem sokkal később Youtube-videóban reagáltak sokak felháborodására. Itt többek között elmondták, bármennyire is sokan így képzelik, de nem az történt, hogy a zenekar valamelyik tagja felhívta a miniszterelnököt, aki azonnal intézkedett. Mint elmondták, az autós koncertek ötlete tőlük jött, ők ezt átadták a menedzsmentnek, onnan a szponzorokhoz, a Molhoz, és a szervező ügynökséghez került, és rengeteg ember kezén átment, mire végül megszületett a döntés, ami őket magukat is meglepte. Hozzátették, a zenekar három tagja nem kért gázsit az autós koncertekért, csak a technikai személyzetet fizették ki, mivel azok járvány miatt alig tudtak pénzt keresni.

Tankcsapda zenekar sose volt fideszes, és nem is lesz fideszes, ezt tudja a debreceni városvezetés is, mindig is mondtuk, hogy lokálpatrióták vagyunk, és azok is leszünk, mindig is a városvezetéssel ápoltuk a kapcsolatot, ugyanúgy ezt az üzenetet ők is tudták nagyon jól, soha nem használták a zenekart politikai indíttatásból